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"Baba dünyayı daha renkli görüyorum" 9 yaşındaki Ahmet göz ameliyatı sonrasında babası Ali İhsan ...

İHA

7 yıldır yüzde 5 oranında görme engelli olan 9 yaşındaki Ahmet, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla yüzde 100'e yakın görme oranına kavuştuktan sonra babası Ali İhsan Güventürk'e "Dünyayı daha renkli görüyorum" dedi.

"Baba dünyayı daha renkli görüyorum" 9 yaşındaki Ahmet göz ameliyatı sonrasında babası Ali İhsan Güventürk'e, "Dünyayı daha renkli görüyorum" dedi Ahmet ve Zeyd'in dünyasını renklendiren tayin 2 yaşından beri yüzde 5 görme engelli olan 12 yaşındaki Ahmet ve 4 yaşındaki kardeşi Zeyd daha iyi görmeye başladı Ankara ve İstanbul'daki hastanelerin yapamadığı ameliyat Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapıldı

7 yıldır yüzde 5 oranında görme engelli olan 9 yaşındaki Ahmet, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla yüzde 100'e yakın görme oranına kavuştuktan sonra babası Ali İhsan Güventürk'e "Dünyayı daha renkli görüyorum" dedi.
İki yaşından beri yüzde 5 görme oranı olan 7 yaşındaki Ahmet ve tek gözünde görme sıkıntısı yaşayan kardeşi 4 yaşındaki Zeyd Güventürk'ün hayatı, baba Ali İhsan Güventürk'ün iş nedeniyle Kayseri'ye tayin olması sonrasında daha da renklendi. Ahmet'in 2 yaşında iken gözünde bir problem olduğunu fark ettiklerini anlatan baba Ali İhsan Güventürk, "Ahmet'i Ankara'da büyük bir hastaneye götürdük ve bu tedaviyi yapamayacaklarını söylediler. Biz de İstanbul'da bir kaç tanınmış hastaneye götürdük. Burada bize ameliyat için büyük maliyetler çıkardılar. Maddi durumumuz buna el vermediği için ameliyatı yaptıramadık" dedi.
7 yıl boyunca Ahmet'in eğitim ve öğretimden mahrum kalmadığını, yüzde 5'lik görme oranı ile hayatına devam ettiğini anlatan Ali İhsan Güventürk, "Benim İstanbul'dan Kayseri'ye tayinim çıktı. Kayseri'ye tayin çıktıktan sonra yaptığımız araştırmalarda Necati Duru hocayı bize tavsiye ettiler. Ahmet'i ve kardeşi Zeyd'i getirerek muayene ettirdim. Eşim ile birlikte karar vererek Ahmet'in ve Zeyd'in Haziran ayında ameliyatını Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaptırdık. Şimdi Ahmet'in iki gözü ve Zeyd'in sol gözü görüyor. Ameliyat sonrasında Ahmet'e nasıl olduğunu sorduğumda, 'Baba dünyayı daha renkli görüyorum' cevabını verdi" ifadelerini kullandı.
Baba Güventürk, "Başta Kayseri Şehir Hastanesi ve diğer illerimizde bulunan Şehir Hastanelerini açan ve projesinde büyük emeği olan Sayın Çumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık İl teşkilatına ve değerli hocalarımızın hepsine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Ahmet ve Zeyd'in ameliyatını gerçekleştiren Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Necati Duru, “Kayseri Devlet Hastanesinden Şehir Hastanesine taşındığımızda göz açısından yeni bir yapılanmaya geçtik. Şehir hastanemizde bütün ameliyatların yapılabildiği, bütün hastalıkların tanı ve tedavisini konulabildiği bir klinik olmaya çalıştık. Bizim aslında ameliyat sayılarının çokluğundan ziyade daha kaliteli işler yapmaya, daha kaliteli ameliyatlar yapmaya çalışıyoruz. Genç, dinamik bir ekibimiz var. Bende bu ekiple beraber burada çalışmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Baba Ali İhsan Güventürk'ün Haziran ayında Ahmet ve Zeyd'i göz kliniğine getirdiğini anlatan Doç. Dr. Necati Duru, "9 yaşındaki Ahmet'in her iki gözünde, Zeyd'in ise sol gözünde sorun vardı. Sorun neydi göz içindeki mercek dediğimiz lensin bağları zayıflığından dolayı özellikle 9 yaşındaki Ahmet Güventürk’ ün her iki gözü de görmüyordu. Hastamız farklı şehirlerde farklı doktorlara başvurmuş ve ciddi maliyetler ortaya çıkarmışlar. Biz Şehir Hastanesi olarak bu çocuğumuzu buradan göndermek istemedik. Ameliyatını ekip olarak Şehir Hastanemizde yaptık. Şuan 9 yaşındaki Ahmet Güventürk net olarak görmektedir.
Bir diğer kardeşi olan Zeyd Güventürk’ün ise 4 yaşında tek gözünün ameliyatını yaptık. Çocuklarımız şu an çok güzel bir şekilde görmektedir. Onlar gördüğü için bizde mutluyuz. Kayseri Şehir Hastanesi büyüdükçe ve güçlendikçe bu tür ameliyatları daha çok yapacağız. Bu bizim için bir başlangıç idi. Kayseri Şehir Hastanesi olarak daha başarılı ameliyatlar yapmaya hazırız” dedi.

KAYSERİ

23 Ekim 2019 Çarşamba

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