Hacılar'da yollar kışa hazır

Hacılar Belediyesince vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve konforlu bir şekilde yapmaları için yürütülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Beğendik Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları bitirilen Çifte Harmanlar, Çifte Kuyu ve Yıldız Sokak’ta satih kaplama asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşların kışı rahat geçirebilmesi için asfalt çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Özdoğan, “İlçemizde alt yapısı tamamlanan Çifte Harmanlar, Çifte Kuyular ve Ildız Sokak’ta asfalt çalışmamızı da bitirmiş durumdayız. Bu asfalt çalışmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Kış öncesinde ilçemizdeki yaşayan vatandaşlarımızın kışı rahat geçirebilmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” Dedi.

Hacılar Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da Başkan Özdoğan’a teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

KAYSERİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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