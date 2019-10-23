Develi'de trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi ile Sindelhöyük mahallesi arasında meydana gelen trafik kazasında C.Y.'nin kullandığı 38 TE 037 plakalı tır ile M.İ.'nin kullandığı 38 TD 168 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 38 TD 168 plakalı otomobilde bulunan M.İ. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımı ile kurtarıldı.

Yaralı M.İ., olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:57

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.