Talas yepyeni bir mesire alanı kazanıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tarım ve Orman Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler sonucu mesire alanına dönüştürülecek Zincidere Göleti’nde incelemelerde bulundu.

Talas’ın Zincidere Mahallesi’nde 1960’lı yıllarda inşa edilen ve zamanla kanalları tahrip olarak kullanılamaz hale gelen gölete giden Başkan Yalçın, yapılacak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Talas’a hazırladıkları ‘100 Ağartan Proje’lerden birisini daha hayata geçireceklerini belirten Başkan Yalçın, “Gölet görevine yine devam edecek. Reşadiye, Zincidere ve Talas’ın üst kısımlarının sulama kanalı olarak 1960’lı yıllarda yapılmış bir kanal ve gölet var. Sulama maksatlı ama şuana kadar harap bir şekilde ve bakıma muhtaç. Şimdi burada bizim yapacağımız ilk iş kanalları hem geliş hem gidiş istikametinde tamir etmek. Ardından da göleti mesire alanı olarak kazandırmak. Aşağı yukarı 9 bin metrekare yüzey alanı olan bu göletin etrafı da çok güzel. İyi bir düzenlemeyle Talas’a bir mesire alanı kazandırmış olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmelerimiz neticelendi. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden Talasımıza, şehrimize hayırlı olsun diyorum.” dedi.

Başkan Yalçın, Zincidere Göleti’nin önümüzdeki yaza kadar hazırlanıp halkın hizmetine sunulacağını da sözlerine ekledi.

KAYSERİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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