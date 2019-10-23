AGÜ’den Uluslararası Bir Başarı Daha

Yayın başına düşen atıf sayısında Türkiye’deki üniversiteler arasında 1’nci, Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri (EECA) arasında ise 2’nci oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) uluslararası bir başarı daha elde etti.

AGÜ, dünyanın saygın Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in (Quacquarelli Symonds), Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralamasında (EECA) bu yıl ilk kez yer aldı.

Listede, yayın başına düşen atıf sayısında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 1’nci olan AGÜ, Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri (EECA) arasında ise 2’nci oldu.

AGÜ ayrıca, uluslararası öğretim üyesinde 354 üniversite içinde, Türkiye’de 6’ncı, EECA bölgesi üniversiteleri arasında 27’nci sırada, öğretim üyesi başına yayında Türkiye’de 9’ncu, EECA bölgesinde ise 72’nci sırada yer aldı.

İlk öğrencilerini 2013 güz döneminde alan, henüz 6 yıllık bir üniversite olan AGÜ, ilk kez bu yıl derecelendirme kuruluşu QS'in Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya başarı sıralamasına girmiş oldu.

KAYSERİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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