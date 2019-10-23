Erciyes Dağı'na mevsimin 4. kar yağışı oldu

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Erciyes Dağı'na sonbahar mevsiminin 4. kar yağışı gerçekleşti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na dün akşam kar yağdı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yağmur olarak kendini hissettiren yağışlar Erciyes Dağı'nın 3917 metre ile 2700 metre arasında kar şeklinde oldu.

Yer yer 10 santimetre kalınlığında yağan kar ile birlikte Erciyes Dağı beyaza büründü.

KAYSERİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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