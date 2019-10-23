Ülkü Ocakları Başkanı Turan'dan Murat Eskici'ye Ziyaret

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Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan ve yönetim kurulu üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Eskici ve Turan, Kayseri’de gençlik ve spor faaliyetleri konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

KAYSERİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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