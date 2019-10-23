Bu hastalık anne olmayı engelliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu hastalık anne olmayı engelliyor

İHA

Bu hastalık anne olmayı engelliyor

Kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluk olan polikistik over sendromuna yaklaşık her 100 kadından 510 kadından birinde rastlanıyor. “Düzenli yumurtlama olmamasına bağlı olarak ortaya çıkan ve genetik geçişli bir hastalık olan polikistik over sendromu (PCOS), basit bir adet düzensizliğinden şiddetli bir üreme sağlığı bozukluğuna kadar gidebiliyor” diyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suat Altmışyedioğlu, hastalıkla ilgili detaylı bilgiler verirken düzenli olarak adet görmeyen kadınların bu hastalıkla ilgili olarak farkındalık sahibi olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Bu belirtilere dikkat!
Polikistik over sendromu, adet düzensizliği, vücuttaki erkeklik hormonun artmasına bağlı olarak cildin yağlanması, saç dökülmesi, ciltte kalınlaşma ve renk değişikliği, akne oluşumunda artış, vücutta erkeksi tüylenmeler ve ileri evrede karın ve bacak bölgelerinin aşırı tüylenmesi gibi belirtiler veriyor. Bu sendroma sahip hastaların genellikle diyabet hastalığına meyilli olduğuna dikkat çeken Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suat Altmışyedioğlu, bu hastalarda ayrıca obezite ve lipid problemlerine rastladıklarına da dikkat çekti.
Ultrason incelemesi yardımcı oluyor
Hastalık gündeme geldiğinde yapılan ultrasonografik tetkiklerde yumurtalıkların büyümüş olarak tespit edilmesi en sık görülen problem. Rahim içi hücrelerde bozulma (hiperplazi) ve rahim kanserine yakalanma riski taşıyan hastalarda aşırı kilo sorunu da varsa risk daha da yükseliyor.
En sık görülen tipi klasik polikistik over sendromu
Polikistik over sendromunun üç ayrı tipi bulunuyor. Klasik tip olarak da adlandırılan birinci tip aynı zamanda en sık görülen hastalık tipi. Her 3 hastadan 2’si birinci tip polikistik over sendromu hastası. Bu gruptaki hastalar genellikle kilolu hastalar oluyor. İkinci tipteki hastalar düzenli adet olmalarına ve kısırlık problemi yaşamamalarına karşın sivilce, tüylenme, saç dökülmesi gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Diyabet ve kalp hastalığı yönünden düşük riskli olan bu hastaların vücut ağırlıkları genelde normal oluyor ya da hafif artıyor. Üçüncü tipteki hastalarda ise tüylenme ve cilt problemi bulunmamakla beraber yumurtlama problemi ön plana çıkıyor ve hamile kalmakta güçlük çekiyorlar.
Aşırı tüylenmenin en önemli nedeni PCOS
Aşırı tüylenmenin en sık rastlanan nedeninin PCOS olduğuna dikkat çeken Dr. Suat Altmışyedioğlu bu hastaların yaklaşık yüzde 80’inde hirsutizm (aşırı tüylenme) görülür. İnfertilite (çocuk sahibi olamama) şikayeti ile başvuran hastaların yüzde 80 ila 90’ında PCOS bulunur. Bu hastaların normal hastalara göre daha yüksek oranda düşük yaptıkları bilinen bir durum. Hastalar kilo verdiklerinde, yaşam tarzını değiştirip stresten uzak kaldıklarında ve egzersiz yaptıklarında tekrar kendiliğinden gebe kalabiliyorlar” şeklinde konuşuyor.
Genetik geçişli ise tedavi güçleşiyor
Genetik geçişli bir hastalık olan PCOS’un tedavisi bu nedenle biraz güçleşebiliyor. Cerrahi tedavi genellikle uzun süre gebe kalamayan hastalara uygulanıyor. Tüylenmeye bağlı şikayetlerde, adet düzensizliğinde ve yumurtlama güçlüğünden kaynaklanan infertilite şikayetlerinde tıbbi tedavinin iyi cevaplar verdiğini belirten Dr. Suat Altmışyedioğlu, “Kilo verilmesi tedavinin birinci basamağını oluşturuyor çünkü kilo kaybı yumurtlamayı ve adet sorunlarını düzeltiyor. Tüylenme şikayetleri için de doğum kontrol ilaçları, anti androjen ilaçlar ve lazer tedavilerinden iyi cevaplar alınıyor” şeklinde konuşuyor. PCOS tanısının tüp bebek hastaları için de çok kritik olduğunu söyleyen Dr. Altmışyedioğlu, bu hastaların PCOS tedavilerine farklı yanıt gösterdiklerine dikkat çekiyor.

KAYSERİ

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ülkü Ocakları Başkanı Turan'dan Murat Eskici'ye Ziyaret
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Başkanı Turan'dan Murat Eskici'ye ...
Erciyes Dağı'na mevsimin 4. kar yağışı oldu
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'na mevsimin 4. kar yağışı oldu
Şehit eşini, polis üniformasıyla uğurladı
YEREL HABERLER Şehit eşini, polis üniformasıyla uğurladı
Beş yıllık altyapı planlandı
YEREL HABERLER Beş yıllık altyapı planlandı
Ağrı şehidine gözü yaşlı veda Ağrı'da şehit olan er Zekeriya Altunok, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ağrı şehidine gözü yaşlı veda Ağrı'da şehit olan er ...
AGÜ’den Uluslararası Bir Başarı Daha
YEREL HABERLER AGÜ’den Uluslararası Bir Başarı Daha
Ağrı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Ağrı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Melikgazi'nin 2020 Bütçesi 480 milyon TL
YEREL HABERLER Melikgazi'nin 2020 Bütçesi 480 milyon TL
Kayıp kadını, eşinin yakarak öldürdüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp kadını, eşinin yakarak öldürdüğü ortaya çıktı
Kayseri'de mutfak malzemesi fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kayseri'de mutfak malzemesi fabrikasında yangın
Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış Kayseri'de eşini öldürüp yaktıktan sonra kayıp ilanı veren ve televizyon kanalında eşini arayan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu ...
Talas yepyeni bir mesire alanı kazanıyor
YEREL HABERLER Talas yepyeni bir mesire alanı kazanıyor
İşçilerin çay molasında olması faciayı engelledi
YEREL HABERLER İşçilerin çay molasında olması faciayı engelledi
Develi'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Develi'de trafik kazası: 1 yaralı
Dünya üçüncüsü oldu, Mehmetçiğe selam yolladı
YEREL HABERLER Dünya üçüncüsü oldu, Mehmetçiğe selam yolladı
Hacılar'da yollar kışa hazır
YEREL HABERLER Hacılar'da yollar kışa hazır
"Baba dünyayı daha renkli görüyorum" 9 yaşındaki Ahmet göz ameliyatı sonrasında babası Ali İhsan Güventürk'e, "Dünyayı daha renkli görüyorum" dedi Ahmet ve Zeyd'in dünyasını renklendiren tayin 2 yaşından beri yüzde 5 görme engelli olan 12 yaşındaki Ahmet ve 4 yaşındaki kardeşi Zeyd daha iyi görmeye başladı Ankara ve İstanbul'daki hastanelerin yapamadığı ameliyat Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapıldı
YEREL HABERLER "Baba dünyayı daha renkli görüyorum" 9 yaşındaki ...
Botoks tedavisinin uygulandığı 5 sağlık sorunu
YEREL HABERLER Botoks tedavisinin uygulandığı 5 sağlık sorunu
Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 33 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 33 gözaltı
Kayseri'de 41 kişinin yakalanmasına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de 41 kişinin yakalanmasına yönelik FETÖ ...
Kayseri merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı ...
İstikbal Mobilya Kayserispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER İstikbal Mobilya Kayserispor, Yeni Malatyaspor ...
Ağrı şehidinin baba evinde yas
YEREL HABERLER Ağrı şehidinin baba evinde yas
Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X