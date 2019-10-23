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İş arkadaşını öldürüp, hırsızlık gibi göstermeye çalışan sanığa 28 yıl hapis

DHA

KAYSERİ'de, borç alacak tartışmasında iş arkadaşı Hacı Korkmaz'ı (42) 45 yerinden bıçaklayarak öldürüp, olayı hırsızlık gibi göstermek için de kendisini yaralayan Murat Karakulak (39), tutuklu yargılandığı davada, 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, borç alacak tartışmasında iş arkadaşı Hacı Korkmaz'ı (42) 45 yerinden bıçaklayarak öldürüp, olayı hırsızlık gibi göstermek için de kendisini yaralayan Murat Karakulak (39), tutuklu yargılandığı davada, 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen 11 Mayıs'ta meydana gelen olayda, ikisi de kablo fabrikasında işçi olan Murat Karakulak ve Hacı Korkmaz, iş çıkışı iftar yapmak için bağ evine gitti. Bağ evinin sahibi Karakulak, bir süre sonra polis ve sağlık ekiplerini arayarak, arkadaşının bıçaklandığını belirterek yardım istedi. Yapılan kontrolde 45 bıçak darbesi alan Hacı Korkmaz'ın öldüğü belirlendi. Sağ bacağında 6 bıçak kesisi bulunan Karakulak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda kullanılan bıçağı bağ evine 50 metre uzaklıkta su kuyusunda buldu. Bıçakta parmak izine rastlanan Karakulak, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Karakulak, para meselesi yüzünden tartıştığı Korkmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Karakulak, olaya hırsızlık görüntüsü vermek için evdeki eşyaları dağıttığını, daha sonra aynı bıçakla kendisini bacağından yaraladığını belirtti.
'HIRSIZLIK GİBİ GÖSTERMEK İÇİN KENDİMİ YARALADIM'
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Murat Karakulak, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. 2002 yılından bu yana ölen Korkmaz ile iş arkadaşı olduklarını söyleyen ve ilk duruşmasındaki ifadesini tekrar eden Karakulak, "İşlerim rahatlayınca küçükbaş hayvancılık yapmaya karar verdim. Hacı da para yatırarak, yatırım yapmak istedi. Koyunların bir kısmı ölünce aramızda alacak verecek sorunları yaşandı. Bir şeyler alarak, bağ evine gittik. Bağ evi almak istiyordu, eşinden de gizliyordu. Satın alacağı bağ evine aracılık yapıp, 35 bin TL komisyon alacaktım. Bu şekilde de aramızdaki alacak verecek meselesi sonlanacaktı. Tartıştık, güğümle kafama  vurdu, yumruk attı. Kızıma küfür etti. Kendimden geçtim. Bıçağı alıp, 5-6 defa salladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Olaya hırsızlık gibi göstermek istedim. Sonrasında da kendimi yaraladım. Çok pişmanım" dedi.
28 YIL HAPİS
Mahkeme heyeti sanık Murat Karakulak'a, 'kasten adam öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl, 'hırsızlık' suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Karar sonrası sinir krizi geçiren ölen Hacı Korkmaz'ın yakınları sanık Murat Karakulak'a saldırdı. Jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesiyle Korkmaz'ın yakınları salondan çıkarıldı.

KAYSERİ

23 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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