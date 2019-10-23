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13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sanığa 15 yıl hapis

İHA

Kayseri’de 13 yaşındaki kız çocuğuna ‘senin ilgiye ihtiyacın var’ diyerek aracında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 67 yaşındaki sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.A.Ç. (67) ile avukatlar ve şikayetçi aile hazır bulundu. 13 yaşındaki mağdur kız çocuğu E.Z.G. ise Adli Görüşme Odası’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Tutuklu sanık H.A.Ç. mahkemede suçlamaları reddederken, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan ve pedagog eşliğinde ifade veren mağdur kız E.Z.G. ise şahsın telefonunun çekmediğini söyleyip, kendisini dağlık bir yere götürdüğünü ve ‘senin ilgiye ihtiyacın var’ diyerek cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
3 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.A.Ç.’ye ‘çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 9 yıl, ‘sarkıntılık’ suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KAYSERİ

23 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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