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Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden:”Emperyalizme boyun eğmeyen tek millet ...

İHA

Kayseri Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı Özel Birleşimi üzerine toplanan 3. Tekden Öğrenci Meclisi'nin açılış konuşmasını yapan Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Emperyalizme boyun eğmeyen tek millet Türk Milletidir" dedi.

Kayseri Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı Özel Birleşimi üzerine toplanan 3. Tekden Öğrenci Meclisi’nin açılış konuşmasını yapan Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, ”Emperyalizme boyun eğmeyen tek millet Türk Milletidir” dedi.
Özel Tekden Lisesi’nde bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen Tekden Öğrenci Meclisi Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, öğretmenler ve öğrenciler katılımı ile şehitlerimiz için Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.
Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, bu tür meclis toplantılarının öğrencilerin ülke gündemiyle ilgilenmesini sağladığını söyleyerek, “Değerli arkadaşlar çabanızı görüyorum ve çok şükür diyorum. Bizim gayretlerimiz boşa gitmiyor ve bizler karşımızda hep büyük insanlar görüyoruz. Geleceğimizi yoğuracak ve Türkiye’yi çağlar ötesine sıçratacak insanlar görüyorum. Bu da bizim için, bu okulları açmanın en büyük sebebidir ve bu bakımdan da gurur duyuyorum. Türkiye’nin geleceğini kucaklayacaksınız, bu günlerde hayata atılmak için 2425 yaş gibi bir yaş gerekiyor ama tarih boyunca 1415 yaşına gelmiş gençler artık olgunlaşmış insanlar olarak toplumlarda görevlerinin başlarına geçerlerdi. Eğitimimiz biraz uzun ama ülkemiz sizleri ve mükemmel hizmetlerinizi bekliyor. Bu tür toplantılar sizin ülke gündemiyle ilgilenmenize vesile olduğu için çok önemli” dedi.
‘Düğüne gider gibi şahadete giden yiğitler var’
Türkiye’de şahadete severek giden askerlerin olduğunu ve dünyada İslamofobinin yanında Türkofobinin de gelişmekte olduğunu söyleyen Tekden, “Bu ülke nice yiğitlerini şehit veriyor. Gözünü kırpmadan düğüne gider gibi şahadete gidenler var bu ülkede. Sevmek hakkını vermektir diye bir söz var çok sevdiğim. Bu milleti, bu ülkeyi ve değerlerini seven insan hakkını vermek zorundadır. Bizim de hazır olduğumuz gibi, bazıları da şahadet şerbetini içmek için can atıyor ama sizlere alın ve akıl teri dökmek de düşüyor. Burada bu güzel ve malum millete hizmet etmek bizim en önemli şiarımız ve vazifemizdir. Dünyada emperyalistlerin baş eğdirmediği Türklerden başka bir millet daha yoktur. Dünyada İslamofobi gelişiyor ve nedeni de emperyalizmin en büyük düşmanı İslam olmasıdır ama bunun ötesinde asıl gelişen şey Türkofobidir. Bunlar da bazı büyük şahsiyetlerin söylediğine göre 1453’de başladı ve hala da devam ediyor. Eğer bunu bilmez ve tarihimizden yoksun olursak, biz de dünyadaki o emperyalizmin ezdiği milletler arasına gireriz” dedi.
Amerikan askerlerini taşlayanların hayal kırıklığına uğradıklarını ve dünyada mazlumların hakkını savunan tek milletin Türk Milleti olduğunu söyleyen Kemal Tekden, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Sizler geleceğimizi kucaklayacak insanlarsınız. Bugünün sorunu Barış Pınarı Harekatı olduğu için, televizyonlarda görüyoruz Amerikan askerlerini taşlıyorlar. Sebebi de hayal kırıklığına uğramalarıdır. Bilselerdi emperyalistlerden dost olmaz. Amerika, Fransa ve İngiltere’den dostluk bekleyenler, bir gün yanılacaklardı ve yanıldıklarını anladılar. Onların Kürt ya da insanlık hakkı diye bir şeyden haberleri yok. Böyle bir dert varsa bizim var. Kürtler ve bütün mazlumlar bizim kardeşimizdir ve onları dünyada savunacak tek bir millet kaldı o da Türk Milletidir.”
Uyumayan ve sorgulayan insanların sürü olmayacağını ve zeka gücüyle dünyada rekabet edebileceğini söyleyen Kemal Tekden, “Türkiye dik duruyor ve sağlam adımlar atıyor . Bununla beraber büyük başarılar elde ediyor. Bunu gelecekte siz de yapacaksınız. Burada olduğu gibi, bizim arzu ettiğimiz bilen ve bilge şahsiyetler olacaksınız. Bundan da adım gibi eminim. Eğitim asla bir bilgi yükleme değildir, eğitim sorgulamaktır ve dünyayı tanımaktır. Eğitim merhamet ve şefkat duygularını geliştirmektir. Ben gençliğimde hipnozla ilgilenmiştim ve hipnozda 100 kişiden 95’i çok kolay bir şekilde uyutulabilir ama yüzde 5’i asla uyumuyordu. Nedeni de bu insanların sorgulaması ve sorgulayan insanları uyutmak mümkün değildir. Her zaman söylemek istediğim şey şu, her şeyi her zaman sorgulayın. Eğer sorgularsanız sürü olmazsınız ve dünyaya akıl ile kafa tutacak insanlar haline gelirsiniz. Dünyadaki bütün mazlumların sizlerden beklentisi bu. İşte bu yüzden siz bekleniyorsunuz ve size dünyanın ihtiyacı var. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tekrar meclisinizin bu çalışmasını tebrik ediyorum ve hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
Tekden Öğrenci Meclisi Meclis Başkanı birleşimi açtıktan sonra Barış Pınarı Harekatındaki Kahraman Ordumuzun yanında her daim olduğumuzu göstermek için milletvekillerini selamlamak için davet etti.TÖM milletvekilleri ve protokol askeri selamlayarak Barış Pınarı Harekatına desteklerini ifade ettirler. Tekden Öğrenci Meclisi aşağıdaki konular üzerine oturumuna devam etti.
1Barış Pınarı Harekatı
a) Dış basında Barış Pınarı Harekatı
2Toplumsal Eşitsizlikler
a)Kadın ve Çocuk Cinayetleri
b)Kadın Erkek Eşitliği
c)Mesleki Dağılımlar
3Eğitim Sistemi
a)Sınav Sistemi
b)Yeni Eğitim Modeli
4Göçmen Sorunu
a)İç Olaylar
b)Göçmen İmkanı
5Doğa Tahribatı
a)Orman Yangınları
b)Hayvan Hakları

KAYSERİ

23 Ekim 2019 Çarşamba

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