T\u00dcM\u0130\u015e Konfederasyonu Genel Ba\u015fkan\u0131 Mahmut \u015eahin d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda kap\u0131c\u0131 olarak bilinen bina g\u00f6revlilerinin bir\u00e7o\u011funun temizlik ve kira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, bu t\u00fcr \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan yerlerin SGK ya bildirilmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi. SGK \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00f6n\u00fcnde yapt\u0131\u011f\u0131 bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda konu\u015fan Mahmut \u015eahin, bina g\u00f6revlilerinin s\u00fcrekli i\u015f garantisi bekledi\u011fini, temizlik ve kira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lma \u015feklinin devleti ciddi gelir kayb\u0131na u\u011fratt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u015eahin; T\u00fcrkiye\u2019de genel anlamda \u2018kap\u0131c\u0131\u2019 dedi\u011fimiz ama yasal olan\u0131 bina g\u00f6revlisi olan 1 milyon insan \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. 1 milyon ki\u015finin bir tak\u0131m sorunlar\u0131 var. T\u00dcM\u0130\u015f Konfederasyonu olarak bu sorunlara duyars\u0131z kalmam\u0131z m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. \u00d6ncelikle bu insanlar\u0131n bir i\u015f garantisi olmas\u0131. Son zamanlarda \u00e7\u0131kan bina y\u00f6netim firmalar\u0131n\u0131n, temizlik \u015firketlerinin bu insanlar\u0131 i\u015finden etme ya da alternatif olu\u015fturma gibi dizayn i\u00e7erisine girdiklerini g\u00f6r\u00fcyoruz. Buna devletin m\u00fcsaade etmemesi laz\u0131m. Bu insanlar i\u015f garantisi istiyorlar. Bunlar\u0131n daimi olarak \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131, sigortas\u0131n\u0131n yatmas\u0131 gerekiyor. Bir\u00e7o\u011fu temizlik ve kira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Son zamanlar\u0131n modas\u0131 oldu bu. Gecekondu tarz\u0131 \u00fcreyen bina y\u00f6netim firmalar\u0131 ve temizlik \u015firketleri bu tarz bir dizayn yapt\u0131. Halbuki b\u00f6yle bir \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma \u015fekli yok. O bina g\u00f6revlisine yap\u0131lan daire kiraya verilemez. Kiraya veriliyorsa da bunun gelir vergisini beyan etmeleri gerekiyor. Bu yap\u0131lm\u0131yor zaten. Temizlik kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma gibi bir \u015fey kanunda hi\u00e7 yok. Bu, devlete ciddi anlamda gelir kayb\u0131 olu\u015fturuyor. Bu kay\u0131plar 35 tane gecekondu tarz\u0131 kurulan bina y\u00f6netim firmas\u0131 ve temizlik \u015firketine gidiyor. Bunun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek i\u00e7in bir yasal d\u00fczenleme bekliyoruz. \u00dcstelik \u015fuanda T\u00fcrkiye\u2019de 30 bine yak\u0131n bina g\u00f6revlisinin davas\u0131 var, ya uzla\u015ft\u0131r\u0131c\u0131da ya da i\u015f mahkemelerinde. E\u011fer bu yasal d\u00fczenleme yap\u0131l\u0131rsa bu davalar da olmayacak, devletin de mahkeme anlam\u0131ndaki gideri de azalm\u0131\u015f olacak. Biz \u00f6ncelikle bu yasal d\u00fczenlemeyi bekleyerek bu insanlar\u0131n \u0130\u015f Bar\u0131\u015f\u0131\u2019nda s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak bir d\u00fczenlemenin olmas\u0131n\u0131 istiyoruz dedi. Aidatlar binan\u0131n hesab\u0131nda olmas\u0131 gerekir, bina y\u00f6netim firmalar\u0131nda de\u011fil Binlerce insan\u0131n aidatlar\u0131n\u0131n bina y\u00f6netim \u015firketlerinin hesaplar\u0131na yat\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da dile getiren Ba\u015fkan \u015eahin, Ayr\u0131ca bina y\u00f6netim firmalar\u0131n\u0131n aidatlar\u0131 toplayarak elde ettikleri faiz gelirlerinin de takip edilmesini bekliyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc; milyonlarca lira, y\u00fczbinlerce insan\u0131n aidat\u0131 banka hesaplar\u0131nda bina y\u00f6netim \u015firketlerinde bekliyor. Halbuki paran\u0131n oraya yat\u0131r\u0131lmas\u0131 do\u011fru bile de\u011fil. Normalde aidatlar bina y\u00f6netiminin kendi hesaplar\u0131na yat\u0131r\u0131l\u0131r. Biz, y\u00f6netim firmalar\u0131na yat\u0131r\u0131yoruz. Buradan \u00e7\u0131kacak s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 asl\u0131nda bina y\u00f6netim ba\u015fkanlar\u0131 kendilerine d\u00f6nece\u011fini bilse bunu da yapmamalar\u0131 gerekir \u015feklinde konu\u015ftu. \u015eahin, kira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131, part time gibi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan yer varsa bilenlerden bu tarz \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 SGK\u2019ya \u015fikayet etmelerini istediklerini de s\u00f6zlerine ekledi.