ERÜ Tıp Fakültesinde 310 öğrenci beyaz önlüklerini giydi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz” Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per: “Hepiniz birer Türk bayrağısınız, bayrağı yere düşürmeyeceğinize olan inancımız tam”

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 310 öğrenci beyaz önlüklerini giyme heyecanı yaşadı.

Süleyman Demirel Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, “Bugün güzel bir gün. Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı Kayseri Tabip Odası olarak çok mutluyuz. Sizin bu güzel gününüzde tıp fakültesine ve mesleğe yeni başlayan öğrenci arkadaşlarımız yorucu bir imtihan maratonundan sonra buraya geldiler ama daha zor ve daha yorucu bir eğitimden geçecekler. Şimdiye kadarki destekleri için ailelere mutlaka teşekkür etmek lazım ama bundan sonrada zor bir eğitim dönemi bekliyor. Öğrencilerimiz bunları bile bile geldiler. Ellerinde beyaz önlükleri görüyorum. Bir büyüğümüzün dediği gibi gençlerimizin hepsi birer Türk bayrağıdır. Türk bayrağını lekeletmeyeceklerine, yere düşürmeyeceklerine inancımız sonsuz” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, “Çok kaliteli bir üniversitede öğrenim göreceksiniz. Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesinin öğrencisi olmanın gururunu yaşayacaksınız. Aynı zamanda çok kıymetli bir tıp fakültemizin öğrencisi olmaktan gurur duyacaksınız. Çünkü eğitim ve akreditasyonunu almış, çok iyi öğretim görevlileri olan ve fiziki alt yapısı çok iyi olan bir tıp fakültesinde eğitim göreceksiniz. Bunun kıymetini bilmenizi istiyorum. Velilerimize şunu söylemek istiyorum; öğrencileriniz sizlerin bizlere emanetidir. Emanetinizi en güzel yerlere getireceğiz ve emanetlerinize en güzel şekilde korumaya çalışacağız. Onları en iyi şekilde yetiştireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 310 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi.

KAYSERİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:57

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.