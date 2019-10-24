Sağlıkspor kaptanı Şuayip Ceylan sezonu kapattı

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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Sağlıkspor takım kaptanı Şuayip Ceylan sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Sağlıkspor’da sakatlık şoku. Ligin 5.haftasında oynanan ve 33 tamamlanan Kayseri Yolspor maçında sakatlanan tecrübeli ve başarılı oyuncu Şuayip Ceylan’ın çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Çapraz bağları kopan kaptan Şuayip Ceylan’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve 68 ay arası yeşil sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon ligde kalan haftalarda forma giyemeyecek olan Şuayip, 20202021 sezonunda yeniden formasına kavuşacak.

KAYSERİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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