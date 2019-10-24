Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: “Şampiyon olmaya kararlıyız”

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, “Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sezonu şampiyon tamamlayacağız” dedi.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 5.haftasında zirveye Develispor damgasını vurdu. Sahasında ve taraftarı önünde Özvatan Gençlikspor’u farklı mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Develispor, ligin 6.haftasında deplasmanda Talas Anayurtspor’a konuk olacak. Talas Anayurtspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Ahmet İzgi nezaretinde sürdüren siyahbeyazlı ekipte moraller yerinde. 26 Ekim Pazar günü Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanacak olan Talas Anayurtspor ile Develispor müsabakası saat 13.00’de başlayacak.

Son iki haftadır iyi bir hava yakaladıklarını belirten Teknik Direktör Ahmet İzgi, “Lig’de iyi bir hava yakaladık. Liderliğe yükselmek bizi şımartmayacak aksine kamçılayacak. Ayaklarınızı sağlam basarak her maçımıza final maçı havasında çıkacağız. Sezon sonunda şampiyonluğa adımınızı yazdıracağımıza inanıyorum” dedi.

KAYSERİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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