TFF Grassroots-C Lisans Antrenör Kursu Kayseri'de başladı

TFF GrassrootsC Lisans Antrenör Kursu Kayseri'de 30 antrenör adayının katılımı ile başladı. 10 Gün sürecek kursta adaylar TFF Antrenörleri tarafından verilen pratik ve uygulamalı derslere katılacak.

TFF Resmi İnternet Sitesinden başvurularını yapmış, puan sıralamasına göre talimatlara uygun adayların oluşturduğu Kayseri TFF GrassrootsC Lisans Antrenör Kursu başladı. Kayseri TÜFAD tarafından Erciyesspor tesislerinin yeniden elden geçirilmesi ile Türk futboluna yeniden kazandırılan TÜFAD Eğitim Tesisleri'nde böylece ilk kez bir kurs düzenlendi. 10 Gün sürecek olan kursa 30 kursiyer katılıyor. Kursta, TFF Eğitim departmanından antrenörler Selman Coşkun ve Serhat Sütlü tarafından pratik ve teorik dersler veriliyor. Kurs bitiminde yapılacak sınavlar sonucunda kursu başarıyla bitiren adaylar Amatör futbol faaliyetlerinin her yaş grubunda teknik adam, en üst kadınlar ligi dışındaki kadın liglerinde teknik sorumlu ve tüm kadın liglerinde antrenör olarak görev yapabileceklerdir.

Öte yandan, Erciyesspor'un tarihe karışması ile tesisleri TÜFAD Kayseri Şubesi’ne devredilmişti. Bu devir işlemlerinin ardından yeni tesislerde ilk kurs düzenlenmiş oldu. Kursiyerler, pratik dersleri seminer salonunda, pratik dersleri tesisin sahasında görüyor. böylece tüm bilgileri aynı çatı altında alan adaylar ayrıca yemeklerini de tesislerde yiyebiliyor.

KAYSERİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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