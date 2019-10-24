Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor

Talasgücü Belediyespor, ligin 6.haftasında sahasında Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor’u konuk edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor’da keyifler ve moraller yerinde. Ligin 5.haftasında deplasmanda Tüysüzspor’u 30 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan sarılacivertli takımda hafta sonu oynayacağı Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor maçına çevrildi. Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde antrenör Halil Aslan nezaretinde sürdüren Talasgücü Belediyespor hedef 3 puan. Ligde geride kalan 5. hafta sonunda 2 galibiyet, beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Talasgücü Belediyespor, 8 puanla 6.sırada yer alıyor. Bu sezon aldığı iki galibiyeti deplasmanda elde eden sarılacivertliler Pazar günü sahasında ilk galibiyetini almak istiyor. 27 Ekim Pazar günü Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan Talasgücü Belediyespor ile Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor maçı saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Trabzon Bölgesinden İrfan Çağrı Baş yönetecek. Baş’ın yardımcılıklarını Ragıp Can Ar ve Emrah Türkyılmaz yapacak. Maçın 4.Hakemi Ömer Nazif Baytar olacak.

İç sahada ilk galibiyetlerini almak istediklerini belirten Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan; "Talasgücü Belediyespor'un hedefi bu sezon ligi ilk beş takım arasında bitirebilmektir. Deplasmanlarda daha rahat bir futbol oynayarak sonuca ulaşmakta zorlanmıyoruz. Kendi sahamızdaki maçlarda biraz rahat olursak ve galibiyet serisine başlarsak Talasgücü Belediyespor’un ligdeki yükselişini hiç bir takım durduramaz" dedi.

KAYSERİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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