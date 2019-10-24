Develili öğrenciler 'Komando Andı' ile Mehmetçiğe destek verdi

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Kayseri'nin Develi ilçesindeki öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere 'Komando Andı' ile çektikleri kliple destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Kayseri'den verilen destek her geçen gün artıyor. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde bulunan öğrenciler, harekata katılan Mehmetçiğe destek ve moral vermek için 'Komando Andı' ile klip çekti.

Öğrenciler, okudukları Komando Andı ile çektikleri klibi sosyal medyadan paylaştı. Paylaşılan klip kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

KAYSERİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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