Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sonbahar'da yeşil ve sarı renklerin cümbüşü göz kamaştırdı Koramaz Vadisi, sarı, yeşil ve turuncu ...

İHA

Kayseri'de, sonbahar mevsiminin ortasında oluşan renk cümbüşü göz kamaştırdı.

Kayseri'de, sonbahar mevsiminin ortasında oluşan renk cümbüşü göz kamaştırdı.
Sonbahar'da Kayseri'de bulunan Koramaz Vadisi, doğa severlere ve fotoğrafçılara adeta renk cümbüşü sunuyor. Bir deprem kırığı olan ve 12 kilometrelik uzunluğa sahip olan Koramaz Vadisi, sonbahar mevsiminde sarı, yeşil, turuncu, pembe ve kırmızı renklerin tonları ile ziyaret edenlerin kendine hayran bırakıyor.
Koramaz Vadisi, özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde doğa sporu yapanların ve fotoğrafçıların en çok uğradıkları alanların arasında bulunuyor.

KAYSERİ

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAYSO’dan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Destekler Devam Ediyor
YEREL HABERLER KAYSO’dan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Destekler ...
Dev Ali Anadolu Lisesi asıl ismi olan Develi Lisesi'ne kavuştu
YEREL HABERLER Dev Ali Anadolu Lisesi asıl ismi olan Develi ...
Filistinli Girişimciler Erciyes Teknopark’ta Eğitim Almaya Devam Ediyor
YEREL HABERLER Filistinli Girişimciler Erciyes Teknopark’ta Eğitim ...
Develili öğrenciler 'Komando Andı' ile Mehmetçiğe destek verdi
YEREL HABERLER Develili öğrenciler 'Komando Andı' ile Mehmetçiğe ...
‘Pati Köy' açılıyor
YEREL HABERLER ‘Pati Köy' açılıyor
Başkan Palancıoğlu: "Yatırımı gören şartlı bağışta bulunuyor"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Yatırımı gören şartlı bağışta ...
Malatyaspor-Kayserispor maçını Zorbay Küçük yönetecek
YEREL HABERLER Malatyaspor-Kayserispor maçını Zorbay Küçük yönetecek
Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor
Göğüs hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Yalçın:”Çok kalın giyinmek, korunurluğu düşürüp hastalanma riskini arttırıyor”
YEREL HABERLER Göğüs hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Yalçın:”Çok kalın ...
TFF Grassroots-C Lisans Antrenör Kursu Kayseri'de başladı
YEREL HABERLER TFF Grassroots-C Lisans Antrenör Kursu Kayseri'de ...
Develi Konya Maçına Hazır
YEREL HABERLER Develi Konya Maçına Hazır
Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: “Şampiyon olmaya kararlıyız”
YEREL HABERLER Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: “Şampiyon ...
Sağlıkspor kaptanı Şuayip Ceylan sezonu kapattı
YEREL HABERLER Sağlıkspor kaptanı Şuayip Ceylan sezonu kapattı
Kayseri Şekerspor gençlerle coşuyor
YEREL HABERLER Kayseri Şekerspor gençlerle coşuyor
AGÜ’den Sıkıştırılmış Toprak Atölyesi
YEREL HABERLER AGÜ’den Sıkıştırılmış Toprak Atölyesi
13 yaşındaki kıza cinsel istismara 15 yıl hapis
YEREL HABERLER 13 yaşındaki kıza cinsel istismara 15 yıl hapis
ERÜ Tıp Fakültesinde 310 öğrenci beyaz önlüklerini giydi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz” Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per: “Hepiniz birer Türk bayrağısınız, bayrağı yere düşürmeyeceğinize olan inancımız tam”
YEREL HABERLER ERÜ Tıp Fakültesinde 310 öğrenci beyaz önlüklerini ...
Bina görevlileri iş garantisi istiyor TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin: "Bina görevlilerinin sürekli çalışmasını sağlayacak bir düzenlemenin olmasını istiyoruz"
YEREL HABERLER Bina görevlileri iş garantisi istiyor TÜM-İŞ ...
Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden:”Emperyalizme boyun eğmeyen tek millet Türk Milletidir” “Dünya sorgulayan ve aklıyla rekabet ederek geleceğimizi kucaklayacak gençlerimizi bekliyor”
YEREL HABERLER Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ...
Talas Belediyesi'nde kaliteden ödün yok
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nde kaliteden ödün yok
Eşini öldürüp yaktıktan sonra televizyon kanalına çıkan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini öldürüp yaktıktan sonra televizyon kanalına ...
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sanığa 15 yıl hapis
YEREL HABERLER 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sanığa 15 yıl ...
İş arkadaşını öldürüp, hırsızlık gibi göstermeye çalışan sanığa 28 yıl hapis
YEREL HABERLER İş arkadaşını öldürüp, hırsızlık gibi göstermeye ...
Melikgazi Voleybol Takımı Galibiyete Abone Oldu
YEREL HABERLER Melikgazi Voleybol Takımı Galibiyete Abone Oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X