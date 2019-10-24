“Su Topu”nda Kayseri Farkı

Kayseri’de faaliyet gösteren su topu kulüplerden büyük başarılar gelmeye devam ediyor. Su topu branşında da Kayseri’nin ismini sıkça duyurmaya başlayan kulüplerden 5 takım 2. Ligde Kayseri'yi temsil edecek.

Kayseri Elit Seva Kulübü U19U15Büyük Erkeklerde, Faroz Spor Kulübü U15 ve Olimpik Spor Kulübü de Büyük Bayanlarda 20192020 sezonunda 2.ligde boy gösterecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2.ligde Kayseri'yi temsil edecek tüm takımları, antrenörleri ve İl Temsilcisi İsmail Alsaç’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

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