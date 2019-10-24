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Samet Aybaba: "İnşallah yukarılara doğru tırmanacağız" İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü ...

İHA

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Samet Aybaba, "İnşallah yukarılara doğru tırmanacağız" dedi.

Samet Aybaba: "İnşallah yukarılara doğru tırmanacağız" İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Djedje'yi takımda görmek istemiyoruz"

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da maçın hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Samet Aybaba, "İnşallah yukarılara doğru tırmanacağız" dedi.
Süper Lig'de galibiyet alamayan tek takım olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, topla birlikte çalıştı. Aybaba, antrenman süresince oyuncularla yakından ilgilenirken sık sık uyarılarda bulundu. Malatya deplasmanını değerlendiren Teknik Direktör Samet Aybaba, 3 puanla dönüp ilerleyen maçlara daha rahat hazırlanmak istediklerini söyledi.

"Yükselişe geçmemiz lazım"
Futbolcuların performanslarının yükselmeye başladığını ifade eden Aybaba, "Malatya maçına bakıyoruz şimdi. Kaliteli bir takım. Bireysel yetenekli oyuncular çok var. Biz de iyi takımız, yükselişe geçmemiz lazım. Oyuncularla devamlı bunu konuşuyoruz. Artık önümüzdeki ilk maçı kazanıp ondan sonraki maçlara daha rahat bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Ama psikolojik olarak baskı altında kalmayalım. Nasıl olsa kazanacağız. Ama ne zaman kazanacağız? Ondan sonrasını çok iyi planlamak lazım. Arkadaşların tek tek performansları da yükselmeye başladı, antrenman istekleri de arttı. Böyle devam ederse inşallah yukarılara doğru tırmanacağız" şeklinde konuştu.

"Djedje'yi takımda görmek istemiyoruz"
Emanuel Adebayor'un ayağında bir sakatlığı olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirten Aybaba, Djedje için bir yaptırım uygulama zamanının geldiğini söyledi. Djedje'yi takımda görmek istemediğini belirten Aybaba, "O arkadaş bir süre bizle idmanlara çıkmayacak. Burası marka, markayı yüksek tutmak lazım. Djedje ile ilgili kulübün bir yaptırım uygulama zamanı geldi diye düşünüyorum. Onu eğer yüksek tutmazsanız o zaman başka sorunlar yaşarsınız. Takım bütünlüğüyle ilgili birleştirmeye çalıştığınız şeyleri kaybetmeye başlarsınız. O nedenle bir daha Djedje’yi bu takımda görmek istemiyoruz. Hem saha içi katkısı olmadığından hem de saha dışında takımı rahatsız edecek disiplinsiz davranışlarda bulunduğundan. Artık yapacak bir şey yok. O arkadaşımız da bundan sonra kendi kararını kendi verecektir" dedi.

"Kart konusunda takımı uyardım"
Futbolcuları gördükleri kartlar konusunda uyardığını da sözlerine ekleyen Aybaba, "Geldiğimiz günden beri arkadaşların niye böyle kart gördüğüyle ilgili konuşuyoruz. Hiç doğru değil. Pozisyon kartı değil bir de hep itirazdan. Bununla ilgili arkadaşlarımızı ikaz ediyoruz. Onlar da bize söz verdiler. Tabi yine sarı kart var. Ceza vereceğiz, geliştireceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok" açıklamasını yaptı.

KAYSERİ

24 Ekim 2019 Perşembe

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