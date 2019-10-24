Kayseri’de 3 aylık maaşını çekerek satın aldığı tüfekle otogar taksi durağında taksicilik yapan 62 yaşındaki babasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan, istinaf mahkemesince bozulan ve yeniden hakim karşısına çıkan 47 yaşındaki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın kardeşi L.Ü. “İnşallah içeride geberirsin” diye sanığa tepki gösterdi.

İddianamede, 6 Mart 2018’de Şehirlerarası Terminal önünde taksi durağında, 3 aylık maaşını çektikten sonra tüfek satın alan ve bir süre alkol kullanan Bülent Ü., 38 T 0319 plakalı aracının önünde bekleyen babası Sadık Ü.'nün yanına gitti. ’Babasının yanlış yılda olduğunu, annesini ve kız kardeşlerini kötü yola sürüklediğini’ söyleyen B.Ü. yanında getirdiği av tüfeğini babasının kafasına doğrultarak ateş etti. Sadık Ü., olay yerinde hayatını kaybederken, Bülent Ü. başka taksinin içindeki yolcuyu indirip, olay yerinden uzaklaştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği iddiaları yer aldı.

11 Ekim 2018’de Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan herhangi bir indirim maddesi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstinafa giden dosyada Aile ve Sosyal, Politikalar Bakanlığı avukatının duruşmaya katılmaması gerekçesiyle usul yönünden kararı bozan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yeniden görülen davada tutuklu sanık Bülent Ü.(47), şikayetçi kardeşi L.Ü., şikayetçi kızkardeşleri D.Ö. ve D.O. ile avukatlar hazır bulundu. Aile ve Sosyal, Politikalar Bakanlığı avukatı, davaya katılma taleplerinin olmadığını söyledi.

Akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen sanık Bülent Ü. hakkında ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor dosyaya konuldu.

Yeniden yapılan yargılamada tutuklu sanığa son sözü soruldu, sanık “Diyeceğim bir şey yok” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan herhangi bir indirim maddesi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Karar sonrası sanığın kardeşi L.Ü. “İnşallah içeride geberirsin” diye sanığa tepki gösterdi.

KAYSERİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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