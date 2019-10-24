Baba oğul zirveye çıktı

Gazeteci Dağcı Bekir Demirağ, oğlu ile birlikte Erciyes'in zirvesine çıktı.

Kayseri’de gazetecilik yapan Bekir Demirağ, oğlu Bülent Demirağ ile birlikte 3.917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’na zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

Bekir Demirağ, Erciyes'e 88. zirve tırmanışını gerçekleştirirken, Almanya'da işçi olarak çalışan ve Kayseri'ye izne gelen 44 yaşındaki oğlu Bülent Demirağ ise ilk kez Erciyes'e zirve tırmanışı yaptı. 73 yaşındaki Bekir Demirağ, oğlu Bülent Demirağ ile Erciyes'in zirvesine çıkmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadı.

Tekir Yaylası’ndan yola çıkan baba oğul, Çobanini mevkiinde kamp kurdu. Saat 02.00’de kamp yerinden hareket ederek Şeytan deresi sol kulvar Hörgüç kaya yanı rotasından zorlu şartlara rağmen sabah saat 10.00’de Erciyes doğu zirveye ulaşan baba ile oğul adeta sis ve bulut içerisinde kaldı. Zirve defterine o anki duygularını aktaran baba Bekir Demirağ ile oğlu Bülent, inişi yine Şeytan Deresi sol kulvarından yaptı.

Erciyes Dağı’nın muhteşem görüntüsünü ancak aşağı indiklerinde hayranlıkla izleyip görüntüleyen baba ile oğul, saat 15.00 sıralarında önce Çobanini kamp yerine,daha sonra da Tekir Yaylası’na indiler.

KAYSERİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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