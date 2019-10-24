Bellona Kayseri Basketbol - A Basket Umea: 68 - 65

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

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SALON: Kadir Has

HAKEMLER :Bogdan Podar (xx) Elion Obertinca (xx) Custin Marius Bogdanescu (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (xx) 3, Perisa (xx) 7, Ayşegül (xx), Gülse (xx) 7, Gamze Zeren (xx), Ivankovic (xxx) 12, Shacobia Barbee (xxxx) 25, Gizem (xx) 2, Burke (xxx) 12

A3 BASKET UMEA: Brown (xxx) 19, Dellbro (x), Edholm (x) 5, Hannson (xx) 6, Ivezic (xx) 7, Lawrence (xxx) 11, Modıg (x) 3, Pelander (xx) 8, Radocaj (x) 6

1'İNCİ PERİYOT:13-10

DEVRE:31-32

3'ÜNCÜ PERİYOT:49-51

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grbunda yer alan Bellona Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği İsveç temsilcisi A3 Basket Umea takımını 68 65'lik sonuçla mağlup etti. Bellona Kayseri Basketbol sporcusu Shacobia Barbee 25 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu. İsveç takımı A3 Basket Umea'da Tiffany Brown 19 sayı ile takımın en skorer ismi oldu.



KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:55

YATSI 19:12

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