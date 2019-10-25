Kayserispor'da Djedje krizi Djedje: "Daha 1 hafta önce geldiniz"

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kadro dışı bırakılan Djedje, "Benim hakkımda uydurmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz" açıklaması yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yabancı futbolcularından Dja Djedje, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yaptı. Gün içerisinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına "Benim için Djedje defteri kapanmıştır. Onu takımda istemiyorum" diye açıklama yapan teknik direktör Samet Aybaba'ya cevap niteliğinde bir açıklama geldi.

Djedje, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Sakin kalıyorum ve size hiç cevap vermiyorum. Benim hakkımda gazetecilere konuşmayın. Beni bitirmeye veya benim hakkımda bir şeyler uydurmaya çalışmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz. O yüzden, benim hakkımda yanlış bilgileriniz varsa rica ediyorum konuşmayın" açıklaması yaptı.

KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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