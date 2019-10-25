Cumhuriyet kupasını Kayseri Şekerspor kazandı

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29 Ekim Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı adına Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası şampiyonu belli oldu.

6 takımın katıldığı Cumhuriyet Kupasında mutlu sona ulaşan takım Kayseri Şekerspor oldu. YeşilBeyazlılar ilk maçında Erkiletspor’u 21 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçında Kayserigücü FK takımını 40 mağlup eden Kayseri Şekerspor finale kaldı. Final maçında OSB Atletikspor’u 31 yenen Kayseri Şekerspor Cumhuriyet Kupasının sahibi oldu. Maç sonrası YeşilBeyazlılar şampiyonluğu doyasıya kutlayarak büyük sevinç yaşadı.

KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:55

YATSI 19:12

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