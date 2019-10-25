Bünyan Belediyesi, Güllüce Mahallesi Mesire Alanını Yeniden Düzenleyecek

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Güllüce mahallesinde bulunan Kayırasın bölgesinin mesire alanı olarak vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi.

Alanda teknik ekip ve mahalle muhtarı ile inceleme yapan Başkan Özkan Altun ;"Hamdolsun ilçemizin dört bir tarafı küçük dokunuşlarla 7’den 77’ye herkesin huzurlu ve hoşça vakit geçirebileceği doğa harikası mekanlarla bezeli. Bugün bunlardan sadece bir tanesi olan ve Güllüce mahallemizde bulunan Kayırasın mevkiinde teknik ekibimiz ve mahalle muhtarımız Rıfat Odabaşı ile incelemelerde bulunduk. İnşallah burada yapacağımız düzenleme çalışmasıyla ilçe ve mahalle sakinlerimizin yanı sıra ilçe dışından gelen misafirlerimizin doğa ile iç içe aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturacağız" dedi.

Başkan Özkan Altun, yeni mesire alanının önümüzdeki yaza kullanılabilir hale getirileceğini ifade etti.

KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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