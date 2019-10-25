Büyükşehir'den Cumhuriyet Konseri

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Konseri düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak konsere Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Esat Kabaklı katılacak. Kutlamalarda Tarkan Köylü’nün kum sanatı gösterisi de yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Konseri 29 Ekim Salı günü saat 19.30’da başlayacak. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan kutlamalar Tarkan Köylü’nün kum sanatı ile yapacağı gösterilerle başlayacak. Programda daha sonra Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Esat Kabaklı sahne alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Konserine tüm Kayserilileri davet etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümünün Cumhuriyet Meydanı’nda birlik, beraberlik ve coşku içerisinde kutlanacağını kaydetti.

KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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