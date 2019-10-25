Talas Belediyesi Kışa Hazırlanıyor

Talas Belediyesi, kışın yollarda oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı yol güvenliğini sağlamak amacıyla 2 bin ton göl tuzu alımı ihalesi yaptı.

Belediye Konferans Salonu’nda 5 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleyi Santuz Madencilik firması kazandı.

İhaleye giren firmalar ve verdikleri teklifler şöyle oluştu:

Santuz Madencilik 229 bin TL

Çınar Tuz 270 bin TL

Muen İnşaat 279 bin TL

Koyuncu Nakliye 284 bin TL

Safbir Tuz 350 bin TL

KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:55

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.