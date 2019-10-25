Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz:”Ülkemize örnek bir bölge adliye mahkemesi olma hedefimiz var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz:”Ülkemize örnek bir bölge adliye mahkemesi ...

İHA

Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen 'Ceza uygulamasında istinaf kanun yolu' seminerinde konuşan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz,"Ülkemize örnek bir bölge adliye mahkemesi olma hedefimiz var" dedi.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz:”Ülkemize örnek bir bölge adliye mahkemesi olma hedefimiz var”

Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen ‘Ceza uygulamasında istinaf kanun yolu’ seminerinde konuşan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz,”Ülkemize örnek bir bölge adliye mahkemesi olma hedefimiz var” dedi.
Bu yıl 4.’sü Kayseri’de düzenlenen ‘Ceza uygulamasında istinaf kanun yolu’ seminerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı uğur Parlak ve Türkiye Adalet Akademisi üyeleri katıldı.
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinin Türkiye’de örnek ve model bir mahkeme olacağını söyleyen Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz, “Kayseri Bölge Adliye Mahkememizin öncelikle Kayserimize, Kayserimizle beraber Niğde’ye, Sivas, Yozgat, Nevşehirimize, yargı camiamıza, ülkemize, kentimize hayırlı olmasını hayırlara vesile olmasının, Adaletin, Hukukun, tarafsızlığın, objektifliğin egemen olduğu bir sürecin işletilmesini hep beraber temenni ediyoruz. Sayın Başkanım iddialıyız, Ülkemize örnek olacak, model olacak kararlarıyla vermiş olduğu kararlar ile örnek model bir bölge adliye mahkemesi olma hedefimiz var, idealimiz var bunu çok samimi söylüyorum özellikle kıymetli savcılarımızla daire başkanlarımızla hakim arkadaşlarla konuştuğumuz zaman özel seçilmiş insanlar olduğumuz farkına vardık, göreceksiniz iddialıyız. Geneldeki, Kayseri de ki Niğde deki, Sivas da ki, Yozgat da ki, Nevşehir de ki meslektaşlarımızın önünü açacak insaf uygulaması varmış şeklinde ki kararlar ile meslektaşlarımızın önünü açacak bir hedefimiz var. Bir Başsavcı olmak üzere toplam 900 Cumhuriyet savcısıyız, bir komisyon başkanımız, 8 ceza dairesi başkanımız diğer hukuk dairesi başkanımız olmak üzere toplam 76 Hakim ve Cumhuriyet savcımız ile göreve hazırız en iyi şekilde en mükemmel şekilde bu süreci işleteceğimizin kanaatindeyiz bunun şuurundayız bunun farkındayız kıymetli misafirlerimize buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz bu sürecin Ülkemize milletimize hayırlı olmasını hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Seminerin hukuk adına büyük katkılar sağlayacağını söyleyen Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, “Bizler ev sahibi olarak şanslıyız şöyle ki en son istihdam semineri burada yapılmaktadır. İstinaf kanunun 2005 yılında çıktığı ilk istinaf mahkemeleri 2016 yılı sonrası başladı 3 yıllık bir birikim oluştu bu 3 yıl içinde istinafın bir denetim deney süresi gelişti bunlardan bizler şu yönde şanslıyız aramızda mahkememize gelen deneyimle bu istinaf mahkemelerinde görev yapmış savcı, hakim, daire başkanı arkadaşlarımız var yine sunum yapacak eğitimci arkadaşlarımız da bu konuda çok büyük tecrübe kazandılar tüm bilgi ve birikimlerini biriktirip bize verecekler. İnşallah en verimli toplantının burada olacağını düşünüyorum seminerin camiamıza yargımıza büyük katkı sağlayacağına inancım tamdır başarılı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.
Adalet akademisi olarak da sistemin iyi anlaşılmasın da ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı uğur Parlak, “Yargının en başta gelen görevi hızlı bir yargılama sürecinde verilmiş adil kararlar ile toplumun adalet beklentisinin yerine getirilmesi olduğunun hepimiz bilincindeyiz İstinaf mahkemeleri Toplumun hak ve Adalet beklentisini karşılayacak olan Türk yargı sisteminin en önemli kurumlarından biri haline gelmiştir. Bugün çağdaş hukuk sistemlerinin tamamında istinaf kanun yolu farklı şekillerde ve farklı kapsamlar da ürününü almaktadır. Bildiğiniz üzere istinaf ile birlikte yargı sistemimiz 3 aşamalı denetim mekanizmasını getirdi sistemin özü doğru anlaşıldığında gerçekten yargılamalar hızlanacak adil ve doğru kararlar ortaya çıkacaktır ve Yargıtay’ın iş yükü azaltılacaktır tabi ki Yargıtay’a gelen işlerde de azalma olduğu bilinmektedir. Fakat sistemin doğru uygulamaması halin de başkaca şikayet ve sorunların eklenmesine neden olacağı da hepimizin malumudur. Adalet akademisi olarak da sistemin iyi anlaşılmasın da, doğru anlaşılamasın da uygulama birliğinin sağlanmasın da sizleri bu benzeri toplantılarda bir araya getirmek suretiyle biz de imkanlar ölçüsünde elimizden gelenin yapmanın gayretindeyiz. Sizler sadece yargılama gibi kutsal bir görevi yerine getirmekle kalmıyorsunuz bölge adliye mahkemelerin faaliyete geçmesiyle aslında yargı teşkilatımızın geleceği olan gençlerimizin yargı teşkilatın da etkin, verimli bir kapasite birikiminin oluşması açısından da eğitimleri açısından da sizler büyük görevler üstlenmeye başladınız” dedi.
Uğur Parlak, yeni hakim ve savcı adaylarına birçok eğitim programı düzenlemeyi düşündüklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bildiğiniz üzere genç meslektaşlarımızın bölge adliye mahkemelerinde eğitim almaya başladı 2020 yılında da Kayserinin kadrosu çok güçlü olduğu için takvimi daha da öne çekilebilir bu hususta Kayserili olduğumuzun verdiği etkiyle takvimi daha da erkene alabiliriz ve birçok eğitim programlarını sizlerin bünyesinde sizlerin yanında meslektaşlarımızla vermeyi planlıyoruz bu nedenle sizler yargılama faaliyeti yönünde yaptığınız, üstlendiğiniz bu görev nedeniyle hakikaten her türlü takdire şayansınız. Yine bildiğiniz üzere hakim ve savcı adaylarının stajlarda bölge adliye mahkemelerinde yapmaları zorunlu hale getirildi ve yeni düzenlemeler gereği adliye mahkemelerinde yapacakları staj süreleri arttırıldı bu da bölge adliye mahkemelerinin artık sistemdeki değerinin daha da arttığının bir göstergesidir. Değerli meslektaşlarım bunun yanın da sadece adaylar değil 2020 yılın da konu bazlı yapacağımız meslek içi eğitim programlarında da sizlerin çalışmış olduğu yetki ve görev çerçeveleriniz doğrultusun da meslek içi eğitim programına devam edecekler.”

KAYSERİ

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 ildeki FETÖ operasyonunda 22 tutuklama
YEREL HABERLER 15 ildeki FETÖ operasyonunda 22 tutuklama
Boydak Holding'de isim değişikliği
YEREL HABERLER Boydak Holding'de isim değişikliği
Talas Belediyesi Kışa Hazırlanıyor
YEREL HABERLER Talas Belediyesi Kışa Hazırlanıyor
Yahyalılı çiftçilere kenevir üretimi anlatıldı
YEREL HABERLER Yahyalılı çiftçilere kenevir üretimi anlatıldı
Kayserigaz’ın Tomarza’daki ilk doğalgaz abonesi Tomarza Belediyesi oldu
YEREL HABERLER Kayserigaz’ın Tomarza’daki ilk doğalgaz abonesi ...
Büyükşehir'den Cumhuriyet Konseri
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Cumhuriyet Konseri
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı
YEREL HABERLER Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın ...
Bünyan Belediyesi, Güllüce Mahallesi Mesire Alanını Yeniden Düzenleyecek
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi, Güllüce Mahallesi Mesire Alanını ...
FETÖ operasyonunda yakalanan 35 kişiden 22'si tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda yakalanan 35 kişiden 22'si ...
Cumhuriyet kupasını Kayseri Şekerspor kazandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet kupasını Kayseri Şekerspor kazandı
Başkan Akay, "Türkiye'de krizler iyi değerlendirilirse, fırsata dönüşür"
YEREL HABERLER Başkan Akay, "Türkiye'de krizler iyi ...
Kayserispor'da Djedje krizi Djedje: "Daha 1 hafta önce geldiniz"
YEREL HABERLER Kayserispor'da Djedje krizi Djedje: "Daha 1 hafta ...
EuroCup Women C Grubu 2.Hafta Bellona Kayseri Basketbol-A3 Basket Umea: 68-65
YEREL HABERLER EuroCup Women C Grubu 2.Hafta Bellona Kayseri ...
Kayseri Anayurtspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayseri Anayurtspor hazırlıklarını sürdürüyor
Bellona Kayseri Basketbol - A Basket Umea: 68 - 65
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - A Basket Umea: 68 - 65
Aybaba: Malatya maçını kazanmak istiyoruz
YEREL HABERLER Aybaba: Malatya maçını kazanmak istiyoruz
Baba oğul zirveye çıktı
YEREL HABERLER Baba oğul zirveye çıktı
KAYÜ Bünyan MYO’da Öğrencilere Şüpheli Paket Eğitimi Verildi
YEREL HABERLER KAYÜ Bünyan MYO’da Öğrencilere Şüpheli Paket Eğitimi ...
Babasını öldüren sanığa kardeşinden “İnşallah içeride geberirsin” tepkisi Taksi şoförü olan babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Babasını öldüren sanığa kardeşinden “İnşallah içeride ...
Babasını öldüren sanığa kardeşinden, “İnşallah içeride geberirsin” tepkisi Taksi şoförü babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Babasını öldüren sanığa kardeşinden, “İnşallah ...
Develi'de Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyenlerin filmleri izletilmeyecek
YEREL HABERLER Develi'de Barış Pınarı Harekatı'na destek ...
Kahvehane işletmecisine cinsel istismardan 6 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Kahvehane işletmecisine cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ...
İl Sağlık Müdürlüğü’nde ‘Kanserde erken teşhis’ hassasiyeti Kocasinan’ın ücra mahallelerinde yaşayan 100 kadına kanser taraması yapıldı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü’nde ‘Kanserde erken teşhis’ ...
Samet Aybaba: "İnşallah yukarılara doğru tırmanacağız" İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Djedje'yi takımda görmek istemiyoruz"
YEREL HABERLER Samet Aybaba: "İnşallah yukarılara doğru ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X