Melikgazi'de iş birliği toplantısı

Melikgazi Belediyesi KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Üyeleri ile birlikte 2019 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç’un yanı sıra KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Üyeleri, kurum müdürleri, oda temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomi arasında yer alma hedefi ışığında, ArGe ve inovasyon sistemini geliştirmesi açısından önem taşıdığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kamunun en başında ise bilimsel çalışmaların katma değere dönüşmesini sağlayacak KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ)’nin geliştirilmesine destek olması lazım. Bilginin kaynağı üniversiteler ile yenilikçi ürünler üretecek olan sanayicilerin, kamunun yol göstericiliğinde bir araya gelmeleri önemli. Sanayimizin daha rekabetçi yapıya kavuşturulması, bilim, teknoloji, ArGe, yenilik ve girişimcilik temelli bir dönüşümün sağlanması, daha modern, rekabetçi ve üretim gücü daha yüksek bir Türkiye hedefine ulaşılabilmesi için önemli katkılar vereceğine inandığımız bu çalışmaların ilimiz ve ülkemiz için başarılı olmasını dilerim.” dedi.

Üyeler tarafından Türkiye KamuÜniversite Sanayi İşbirliği KÜSİ kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgi verilmesi ve yapabilecekleri faaliyetler hakkında görüşlerini aktarması ile toplantı sona erdi.

KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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