Sevgi evlerinde kalan çocuklar kil ve çamurdan ‘Dede Korkut’ köyü yaptı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Devlet olarak bütün imkanlarımızı çocuklarımız için seferber etmiş durumdayız”

Kayseri’de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün sevgi evlerinde kalan çocuklar, kil ve çamurla 3.5 ayda yaptıkları köyle, Türk destanı Dede Korkut’u gelecek nesillere aktaracak.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ile birlikte Dede Korkut Köyü’nün açılışını yaptı. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, çocukları tebrik ederek, “Öncelikle çocuklarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışmaya imza atmışlar. Emek ve gayret gerektiren, yoğun bir tempoda çalışma gerektiren bir eser ortaya koymuşlar. Biz çocuklarımızın hayatta karşılaşacakları engelleri rahatça aşabilmeleri için önümüzdeki dönemlerde kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Çünkü biz geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için çok çalışmak zorundayız. Bizlerin çok çalışması ve gayret göstermesi lazım. Onlara imkanlar sunmamız lazım. Kayseri’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz diğer kurumlarımızla birlikte işbirliği içerisinde bu tür çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Çocuklarımızın yeteneklerine ve becerilerine göre en iyi şekilde çalışacakları alanları belirliyorlar ve bu alanlarda bu çocuklarımıza da biz her türlü imkanı sunuyoruz. Burada çocuklarımız çok güzel bir çalışma ve alın teriyle çok güzel bir Dede Korkut evi ortaya çıkarmışlar ve bundan sonrada inşallah çocuklarımızın bu konudaki yeteneklerini sergileyebilecekleri, kendilerini geliştirecekleri çalışmalara ağırlık vereceğiz. Hocalarımız kendileriyle bire bir ilgileniyorlar. Bizde fırsat buldukça eşimle beraber çocuklarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Bu çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da devlet olarak bütün imkanlarımızı onlar için seferber etmiş durumdayız. Bu çocuklarımız bize emanet. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve hayata hazırlamak da bizim en önemli görevimizdir” ifadelerini kullandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de, “Bizler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak uhdemizde bulunan kadın, engelli, çocuk, şehit, gazi, yaşlı ve aile olmak üzere birçok alana hitap eden önemli bir bakanlığız. Bakanlığımızın temel felsefesi içerisinde psiko sosyal destek süreci oldukça önem arz etmektedir. Bugün burada belki Türkiye’de ilk olan devletimizin koruması altında olan çocuklarımızın el emeği göz nuru ile çalıştıkları yaklaşık 3 buçuk ay gibi önemli bir zaman diliminde bir köy ortaya çıkarttılar. 2019 yılının Dede Korkut Yılı olması nedeniyle bu ismi çocuklarımız kendileri verdiler. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Çünkü bizim bir amacımız vardı; çocuklarımızın özellikle yapmış oldukları her eylemlerde, her aktivitelerde Türk milli kimliğimizi, gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarma gibi bir amacımız olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımız bizi çok gururlandırdılar. Burada bir köy ortaya çıktı ve tamamıyla kilden ve topraktan kendi el emekleri ile ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Olgunlaşma Enstitüsü’ndeki hocalarımızın verdiği destekler önemli. Bu köy burada kalacak ve sürekli sergi halinde olacak. Biz burada özellikle şunu çok istedik; çocuklarımızın böyle bir şey düşünmeleri bizi çok mutlu etti. Çünkü gelecek nesillere kültürel mirasımızı aktarmayı ok istiyorduk. Bunlar bizim için olmazsa olmazlardandır. Çünkü biz çocuklarımızın sadece akademik başarılarını takip etmekle kalmayıp, iyi bir insan, dürüst bir insan ve merhametli bir insan olmalarını da amaçlıyoruz. Akademik başarı bir yere kadar. Vatanını ve memleketini seven, etrafında meydana gelen sosyolojik olaylardan haberdar olan bir nesil eğitmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

