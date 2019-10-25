Kayseri Kalesi'ni 1 ayda 750 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında restore edilmeye başlanan tarihi Kayseri Kalesi, 6 yıllık çalışmanın ardından tamamlanarak ziyarete açıldı. İçinde Kayseri Müzesi, Sanatçılar Sokağı, Etkinlik Alanı ve Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan eski caminin de bulunduğu Kayseri Kalesini bir ayda 750 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, içerisinde çeşitli işyerlerinin bulunduğu tarihi kalenin kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için 2013 yılında çalışma başlattı. Yaklaşık 6 yıl süren restorasyon ve inşaat çalışmalarının ardından kale, geçen 29 Eylül'de ziyaretçilere açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir hafta önce de resmi açılışı yapılan, tarihi kalenin içinde, arkeoloji müzesinin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar bulunuyor. Açılışından itibaren ziyaretçi akınına uğrayan 6 bin metre kareden oluşan tarihi kaleyi son bir ayda 750 kişi ziyaret etti.

'KALEDE TİCARET YAPILDI'

Kültür Varlıkları Daire Başkanı Gürcan Senem, kent tarihinin Kayseri kalesinin oluşumunu direkt etkilediğini bildirdi. Kayseri kalesinin son şeklini 13'üncü yüzyılda Selçuklu Sultanı 1'inci Alaaddin Keykubat döneminde aldığına dikkati çeken Senem, "Tarihi Kayseri kalesi Moğol saldırılarına karşı güçlendirilerek bugün halini aldı. Kayseri kalesi 17'nci yüzyıldan itibaren güvenlik işlevlerini yitirmesinin ardından kale içi mahalle oldu. 20'nci yüzyıl başlarına kadar Kayseri kalesi içinde 3 mahalle vardı. 1925 yılında Kayseri kalesinin ticarete açılma isteği üzerine mahallerin hepsi yıkıldı. 1939 yılından itibaren kalede ticaret yapıldı. 1970 yılına kadar da kale içi hal kompleksi olarak da kullanıldı" dedi.

'KALENİN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ'

Senem, Kayseri kalesinin restorasyonunda projelendirme çalışmaları 3 yıl sürdüğünü kaydederek, "Kalenin röntgeni çekildi. Kalenin bilinen sarraflar çarşısı bölgesinde hiçbir tarihi eserin olmadığı tespit edildi. Plan ve projelerin güncelleşmesinin ardından sondaj ve kalede temizlik çalışması yapıldı. Sonra da proje uygulamasına geçildi. 2013 yılından itibaren proje uygulamasına başlandı. Surlara 5-6 metreden fazla yaklaşılmadı. Surların bir noktasında tarihi eserler çıktı. Gerekli tespitlerin yapılması ardından müze denetiminde kazılar yapıldı. Bulunan eserler arkeoloji müzesine teslim edildi" diye konuştu.

'37 BİN PARÇA ESER BULUNUYOR'

Restorasyonu yapılan tarihi kalenin, kültür sanat merkezine dönüştürüldüğünü belirten Senem, şöyle konuştu:

"Kale içinde Türkiye'den örnek bir proje çalışması olan arkeoloji müzesi yer alıyor. En modern müzelerden birisi olan ve yarışma projesi olan Arkeoloji müzesi depolarında Osmanlı döneminin sonuna kadarki surece ait 37 bin parça eser bulunuyor. Bunlardan 1789'u şuan müzede sergileniyor. 25 farklı sanatı icra eden sanatçı sokağımız var. Bunun dışında kalenin birçok yerinde etkinlik yapılacak yerler bulunuyor. Kayseri kalesini yaklaşık bir ayda 750 bin kişi ziyaret etti."



KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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