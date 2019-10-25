Kütüphaneler şehri Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kültür şehri Kayseri’ye yeni kütüphaneler kazandırmak için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, Merkez Kütüphanesi yanındaki konservatuvar binasını taşıyarak kütüphaneye dönüştürme çalışmaları başlattıklarını, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin son katının da kütüphane olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri kültürü ve eğitime destek için yeni yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirtti. Üç ayrı kütüphane için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç; "3. Kayseri Kitap Fuarı’nın da gösterdiği gibi okuma ilgisinin her geçen yıl arttığı bir şehrimiz var. Ayrıca öğrencilerimiz çalışmak için kütüphanelerimizi tercih ediyorlar. Bu ihtiyaçlardan hareketle Büyükşehir Belediyemizin yanındaki konservatuvar binamızı Talas YoluErciyes Üniversitesi karşısında bulunan yeni binasına taşıdık ve eğitimlerini yeni yerinde sürdürmeye başladı. Konservatuvar binamızı ise hemen yanında bulunan 800 kişilik Merkez Kütüphanesi ile birleştirerek kütüphaneye dönüştüreceğiz. Konuyla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede kütüphanemizi tamamlayarak 800 kişilik kütüphanenin kapasitesini yüzde 50 oranında artırmış olacağız” dedi. Beyazşehirİldem bölgesine hitap edecek bir başka kütüphane için de çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin son katını düğün salonu olarak değerlendirmek yerine kütüphaneye dönüştürme kararı aldıklarını söyledi. Kısa sürede kütüphaneyi tamamlayarak hizmete açacaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye modern bir kütüphane daha kazandıracaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, restorasyonu tamamlanan Meryem Ana Kilisesi’nin 50 bin kitap kapasiteli 24 saat açık kütüphaneye dönüştürülmesi için de teşhirtanzim çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının da kütüphaneye dönüştürüleceğini ifade ederek tüm bu yatırımlarla Kayseri’nin kütüphaneler şehrine dönüşeceğini sözlerine ekledi.

KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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