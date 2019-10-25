KTO, YÖREX için Antalya’da

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Antalya’da bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te açtığı stant ile yine göz doldurdu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle düzenlenen 2327 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX’te, KTO Kayseri’yi temsilen açtığı stantla yerini aldı.

İlk kez Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin yöresel ürünlerinin bir araya geldiği fuarda KTO standına gelen ziyaretçilere Kayseri’nin meşhur yöresel ürünleri olan pastırma, sucuk ve mantı ikramı yapıldı. Fuarın açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu KTO Standını ziyaret etti. KTO Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Divanı, Yönetim ve KTO Personelinin hazır bulunduğu stantta, Bakan Varank tarafından gelen misafirlere pastırma ikram edildi.

Fuarı değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Dünyada coğrafi işaretli ürünler pazarı gelişerek artmakta. Coğrafi işaret alabilecek 2.500 ürün potansiyeli ile Türkiye de dünya pazarından 20 milyar dolarlık pay alabilir. Bu kapsamda YOREX fuarı hem şehrimiz hem de ülkemiz adına oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, Fuara yurtdışından katılımından fazla olduğunu aktararak “18 kalkınma ajansı, 150 civarında oda ve borsa ile toplam 647 civarında katılımcı firmanın yöresel ürünlerini tanıttığı YÖREX fuarında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Coğrafi işaretli olan mantımızı, sucuk ve pastırmamızı standımıza gelen misafirlerimize ikram ettik. Yoğun katılımın olduğu fuarda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Birlik Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Antalya protokolü ve Oda Borsa Başkanlarını standımızda ağırladık. Ürünlerimiz her zaman ki gibi tam not aldı. Biz şehrimizin mutfağına daima güveniyoruz. Coğrafi işaretler zirvesinde olduğu gibi bu fuarda da tanıttığımız yöresel ürünlerimiz yüzümüzü ağarttı. KKTC yöresel ürünlerinin de tanıtıldığı, şehir dışı ve yurtdışından çok sayıda katılımcının olduğu ve özellikle yurtdışı tedarikçileriyle yapılan B2B görüşmelerinin yapıldığı bu fuar oldukça verimli geçti. Antalya ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığımız fuarda Başta Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

KTO Yönetim ve Meclis Divanının yanı sıra Meclis üyeleri de katılım sağladığı fuarın 3. Gününde Meclis üyelerine SGK il Müdürü Hacı Ali Hasgül, KOSGEB Ahmet Özbekler , ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve KTO genel sekreter Vekili Mustafa Bekarlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Fuar ve bilgilendirme seminerlerinin oldukça verimli geçtiğini aktaran Meclis üyeleri, KTO yönetimine teşekkürlerini iletti.

KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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