Masa Tenisi Öğretmenler Kupası'nda sonuçlar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Kayseri Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı.

İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda yapılan müsabakalarda 1. Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2. İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3. Kocasinan İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, 4.Talas İlçe Milli eğitim Müdürlüğü oldu.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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