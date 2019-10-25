Türk Dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi Konferansı'na büyük ilgi

Türk Dünyası ve Ahmet Yesevi'nin hayatını gençlere aşılamak için Develi'ye gelen Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Develi Kültür Merkezinde coşkuyla karşılandı.

Develi Kültür Merkezi'nde düzenlenen onferans'a Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatını anlatan Prof. Dr. Musa Yıldız "Anadolu'da 1071 den öncede manevi fetihler yapılmış, maddi fetihlere hazırlanılmıştır. Hoca Ahmet Yesevi gibi büyüklerimiz Peygamber aşıkları, onlar gönülleri fethedip Devletlerin ordular tarafından fethedilmesini sağlamışlardır. Aynı zaman da Selçuklu sultanı Sultan Sencerin de danışmanıdır, ama bugün ki danışmanlar gibi danışılacak kişinin yanına gitmez, danışacak kişinin yanına geldiği bir danışmandır, böyle şahsiyetli kişilerdir bunlar. Böyle şahsiyetli kişiler olunca onların emekleri katlanır ve dalga dalga bütün dünyaya yayılır" dedi.

Sözlerine Şeyh Edebali'nin bir sözüyle son veren Musa Yıldız "İlim Bil, İrfan Bil, Söz Bil. İkram Bil, Kural Bil, Doyum Bil. Usül Bil, Adap Bil, Sınır Bil. Yol Bil, Yordam Bil. Hal Bil Ahvak Bil, Gönül Bil. Çok Konuşma, Boş Konuşma, Kem Konuşma. Mert Ol, Yürekli Ol, Kimsenin Umudunu Kırma" dedi.

Konferans Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Musa Yıldız'a Türk Bayrağı ve kilim hediye etti. Konferans İlçe Protokolü, vatandaşlar ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekinmesiyle son buldu.

KAYSERİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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