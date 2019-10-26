ERÜ’de Uluslararası Öğrenciler Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından 'Uluslararası Öğrenciler Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Halil Tekiner ile çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Halil Tekiner, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, üniversitelerinde 2 bin 500’e yakın uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü, bu sayıyı gelecek yıl 3 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Rektör Çalış, “Üniversitemizde Türk öğrencilerde olduğu gibi, uluslararası öğrencilerimizde de kalitenin çok yüksek olmasına önem veriyoruz. Bu bağlamda tabi ki Türkçe öğrenme de çok önemli. Bu bağlamda ERSEM üzerine düşeni yapıyor. Hatta şununla da gurur duyabiliriz. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda en iyi üniversitelerden biriyiz. Ben rektörlüğe başladığım sürede şunu söyledim. Biz öğrenci odaklı ve araştırma odaklı bir üniversite olacağız diye. Bunu da elimizden geldiği kadar başarmaya ve çıtayı yükseltmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda zaten arkadaşlarımızda biliyor ve takip ediyor. Özellikle Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğümüze sık sık söylüyorum. Ve bizzat da takip ediyorum. Size elimizden geleni yapacağımıza buradan söz verebilirim. Tabi ki sadece kendi fakültenize değil, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve Dış İlişkiler Ofisine de her türlü isteklerinizi iletebilirsiniz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, üniversite hakkında temel oryantasyon dosyası sunumu yaptı. Etkinlik, soru cevabın ardından sona erdi.

KAYSERİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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