Kayseri ASKF Başkanı Soykarcı: "Halit Kurt'u şiddetle kınıyoruz"

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, antrenör Halit Kurt'u şiddetle kınadıklarını söyledi.

Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Meysuspor U19 takımı antrenörü iken futbolcularına küfür edip tokat atan antrenör Halit Kurt ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kayseri ASKG Başkanı Musa Soykarcı, "ASKF olarak Kayseri’mizin bu tip olayla gündeme gelmesinden dolayı son derece üzgünüz. Bu olayı yapan malum kişiyi de şiddetle kınıyoruz. Bunun böyle bilinmesi lazım. Olay 20162017 sezonu Birinci Amatör Küme U19 Ligi müsabakasında meydana gelmiştir. Takımı mağlup olan malum kişi soyunma odasında bu hareketi gerçekleştiriyor ve hareket ediyor sporcularımıza. Olayın adli tarafı ve sportif ceza tarafı var. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğine konuyu intikal ettirdik. Hukuk müşavirliği gerekli çalışmalara başladı. O müsabakadaki esame listelerini Amatör İşleri göndereceğiz. Bu ilgi kişinin de ceza alması konusunda konunun takipçisi olacağız" dedi.

KAYSERİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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