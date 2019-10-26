Başkan Gülsoy’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy mesajında; “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümünü, milletçe kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içindeyiz” dedi. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in İlan’ının, Türk Milleti’nin istiklal ve istikbali için önemli dönün noktalarından olduğunu vurgulayan Gülsoy; “Her türlü zorluk ve yokluğa rağmen Anadolu insanının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birlik ve beraberlik içinde verdiği emsalsiz mücadelenin, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir eserdir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak da bizlerin yegâne görevidir. Bu doğrultuda dün olduğu gibi bugün yine aynı azim ve kararlılıkla milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Gülsoy, mesajını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde, Türkiye, eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, her alanda önemli atılımlar gerçekleşmiştir. 96 yıl önce çok zor şartlar alında kurulan Cumhuriyetimiz, büyük gelişmeler göstererek bugün dünyanın sayılı ülkeler arasında girmiştir. Millet olarak biz de geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılığa bugün de sahip olduğumuzu ortaya koymalı, birbirimize kenetlenerek daha çok çalışmalı daha çok üretmeli, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeliyiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatanı bizlere miras bırakan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramlarını tebrik ediyorum.''

KAYSERİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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