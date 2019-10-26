Başkan Özdoğan, “Kış öncesi vatandaşlarımıza rahat bir ulaşım ağı sunuyoruz”

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı Sakar Çiftliği caddesinde tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından asfalt serim çalışmaları da yapıldı.

Sakar Çiftliği Caddesi’nde finisher ile yapılan asfalt serim çalışmalarını belediye meclis üyeleri ile birlikte inceleyen Başkan Özdoğan, kış öncesi vatandaşların ulaşımlarını rahat bir şekilde gerçekleştirmeleri için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. Özdoğan, “Yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Sakar Çiftliği Beğendik hattı üzerinde yaptığımız yol düzenlemesinden sonra finisher ile asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Bu hat Beğendik muhtarlık binasının önünden Hırtı Kuyu diye bilinen mevkiden Sakar Çiftliği Kartın Kuyu arasında oluşan hat. İnşallah vatandaşlarımızın kış öncesinde rahatlıkla bağlarına ulaşmaları, rahatlıkla Sakar Çiftliği Mahallemize ulaşmaları açısından güzel bir çalışma oldu. Bu hattın devamı olarak yine Cevizli Kuyu hattından Beğendik Meydan Camii arasında da yapacağımız çalışmayla beraber inşallah 4 kilometrelik bir hattı da vatandaşımızın kullanımına sunacağız. Her zaman şunu diyoruz altyapı bitecek, üst yapıda da asfaltlarımız serilecek. İlçemiz halkına hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Hacılar Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da Başkan Özdoğan’a teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

KAYSERİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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