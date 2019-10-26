Meysu Outlet’te Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Meysu Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı atölye çalışmalarıyla kutlamaya hazırlanıyor.

Tüm özel günlerde gerçekleştirdiği etkinlikleri ziyaretçileri ile buluşturan Meysu Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda birbirinden eğlenceli atölye çalışması düzenliyor. Minik ziyaretçilerin katılabilecekleri atölye çalışmasında çocuklar, 14.00 17.00 saatleri arasında 'Türk Bayraklı Tişört Boyama ve Taş Boyama Boyama Atölyesi’nde hem eğlenecek hem de üreticiliklerini geliştirecekler. Ayrıca atölye çalışmalarından sonra tüm çocuklara Türk Bayraklı balonlar hediye edilecek.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan, açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği etkinliklerle, Kayseri sosyal yaşamına yepyeni bir boyut kazandıran Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinliklerini sürdürmeye devam edecek.

KAYSERİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:53

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.