TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç: ”Kayseri hizmet anlamında çok şanslı bir şehir”

Kayseri Valiliğini ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, ”Kayseri hizmet anlamda çok şanslı bir şehir” dedi.

Kayseri Valiliği’nde gerçekleşen ziyarette TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’e Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşlik etti. Vali Şehmus Günaydın, Süreyya Sadi Bilgiç ile Isparta’da beraber çalıştıklarını ve ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ettiğini belirtti. Vali Günaydın’a hizmetlerinden dolayı müteşekkir olduklarını söyleyen Süreyya Sadi Bilgiç, “Aslında bu geç kalmış bir ziyaret. Şehmus Günaydın Kayseri’ye vali olarak geldikten sonra, Isparta’daki hizmetlerinden dolayı teşekkür etme vesilesiyle, hem de Kayseri’de yapacağı hizmetler ile ilgili olarak da hayırlı olsun temennisinde bulunmak gerekiyordu. Biz kendisine müteşekkiriz, devlet adamı kimliği içerisinde Isparta’da tahmin edemeyeceğimizin çok daha üzerinde önemli hizmetlere imza atmıştır. Bütün ekibiyle bunu gerçekleştirdi ve aynı şekilde de Kayseri’ye de güzel hizmetler yapacağına inancımız tamdır. Kayseri’yi bu anlamda şanslı görüyorum ve gerçekten hem sayın valimiz hem başkanımız ve diğer siyasi arkadaşlarımız Kayseri de varlar zaten. Kayseri de ki farkı görüyorsunuz ve hissediyorsunuz. Kayseri gerek sanayisiyle gerek Erciyes’i zaten biliyorsunuz, üniversite kendi içerisinde önemli bir yer, Kapadokya oldukça yakın turizm alanın da büyük potansiyele sahip. Sayın Valimiz her alanda ilgili olarak Isparta da çalışmıştır ve sadece lavanta, gül bazın da turist sayısı bu yıl 800 bin olmuştur. Bunun gerçekleşmesinde de kendilerinin ciddi katkıları olmuştur. Biz her alanda kendisine müteşekkiriz ve bu bir teşekkür ziyareti hem de burada ki ziyaretlerle ilgili olarak bir hayırlı olsun, bize düşen bir şey var mı bunları dinlemek amaçlı yapılan bir ziyaret. Ben size teşekkür ediyorum tekrardan hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KAYSERİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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