Ata yurdundan Büyükşehir'e ziyaret

Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı Birinci Yardımcısı Şerzod Khidoyatov, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Özbekistan’ı ata yurdu olarak nitelendirdi ve her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı Birinci Yardımcısı Şerzod Khidoyatov başkanlığındaki bir heyet Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tecrübelerinden faydalanmak üzere şehrimize geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Konuk Bakan Yardımcısı ile bir süre görüştü. Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir toplantı yaptıklarını ve ardından Kayseri’ye geldiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Şerzod Khidoyatov, Özbekistan’ın çok hızlı gelişmeye başlayan bir ülke olduğunu söyledi ve Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Özbekistan’ı ata yurdu olarak gördüklerini ifade ederek, “Ata yurdu Özbekistan’dan konuklarımızı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sizleri kendimizden farklı düşünmeyiz. Özbekistan için üzerimize düşen ne varsa gerek Büyükşehir gerek ilçe belediyeleri olarak her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Özbekistan heyeti daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ve bürokratlarla bir toplantı yaptı.

KAYSERİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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