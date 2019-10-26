Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Güneşli günler gelecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Güneşli günler gelecek

DHA

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasından galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Malatya deplasmanından 3 puanla çıkarsak güneşli günler gelecek" dedi.

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasından galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Malatya deplasmanından 3 puanla çıkarsak güneşli günler gelecek" dedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası basın sözcülüğü görevine getirilen Mustafa Tokgöz, 12 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yarın oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendiren Tokgöz, "Malatyaspor deplasmanı zor geçecek. Takımımızın mental ve kondisyon olarak hazır olduğuna inanıyorum. Takımda güzel bir hava var. Malatya deplasmanından 3 puanla çıkarsak güneşli günler gelecek" diye konuştu.
Teknik direktör Samet Aybaba'nın kadro dışı bıraktığı Dja Djedje konusuna da değinen Tokgöz, "Teknik direktör Samet Aybaba, kadro dışı bırakılan Brice Dja Djedje ile uzun süre ilgilendi. Samet hoca Dja Djedje'yi kazanmak için iki gün uğraştı. Ama kendi problemlerinden dolayı oyuncuyu bir türlü kazanamadık ve kadro dışı kaldı. Ben daha olgun davranmasını beklerdim. Ama bizim için önemli olan takımın birliğidir. Bizim için her oyuncu değerlidir. Takım bütünlüğüne, takımın getireceği başarıya inan bir ekiple yola devam ediyoruz" dedi.

KAYSERİ

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:51
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Hüseyin Per: “Cumhuriyete ne pahasına olursa olsun sahip çıkmalıyız”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Hüseyin Per: “Cumhuriyete ne pahasına ...
Ata yurdundan Büyükşehir'e ziyaret
YEREL HABERLER Ata yurdundan Büyükşehir'e ziyaret
Şafak operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Şafak operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede
Bu köy sokak köpeklerine özel ‘Pati köy’de köpeklere 5 yıldızlı bakım
YEREL HABERLER Bu köy sokak köpeklerine özel ‘Pati köy’de köpeklere ...
TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç: ”Kayseri hizmet anlamında çok şanslı bir şehir”
YEREL HABERLER TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç: ”Kayseri ...
Meysu Outlet’te Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
YEREL HABERLER Meysu Outlet’te Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
9 araçtan akü çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER 9 araçtan akü çalan hırsızlar yakalandı
Başkan Özdoğan, “Kış öncesi vatandaşlarımıza rahat bir ulaşım ağı sunuyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan, “Kış öncesi vatandaşlarımıza rahat ...
Mustafa Tokgöz: "Samet hoca Djedje’yi kazanmak için uğraştı ama kazanamadı" İ.M. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Malatya deplasmanından inşallah 3 puanla çıkarsak güneşli günler gelecek"
YEREL HABERLER Mustafa Tokgöz: "Samet hoca Djedje’yi kazanmak için ...
Başkan Palancıoğlu 'Güvenli İnternet Tırı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu 'Güvenli İnternet Tırı'nı ziyaret ...
Başkan Gülsoy’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Kayseri ASKF Başkanı Soykarcı: "Halit Kurt'u şiddetle kınıyoruz"
YEREL HABERLER Kayseri ASKF Başkanı Soykarcı: "Halit Kurt'u şiddetle ...
Çiftçilere örnek, dev kabaklar yetiştirdi
YEREL HABERLER Çiftçilere örnek, dev kabaklar yetiştirdi
Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine PÖH’lü şafak operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine PÖH’lü şafak ...
ERÜ’de Uluslararası Öğrenciler Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ’de Uluslararası Öğrenciler Tanışma ve ...
Vali Şehmus Günaydın: “Var gücümüzle çalışarak Cumhuriyetimizi sonsuza kadar payidar kılmak hepimizin en büyük görevidir”
YEREL HABERLER Vali Şehmus Günaydın: “Var gücümüzle çalışarak ...
Başkan Özkan Altun Güllüce Mahallesinde İncelemelerde Bulundu
YEREL HABERLER Başkan Özkan Altun Güllüce Mahallesinde İncelemelerde ...
Milli Sporcu Hayriye Türksoy: “Türk sporcuları herkes asker selamı ile tanıyor”
YEREL HABERLER Milli Sporcu Hayriye Türksoy: “Türk sporcuları herkes ...
(ÖZEL) Futbolcuları tokatlayan antrenör, DHA'ya konuştu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Futbolcuları tokatlayan antrenör, DHA'ya ...
Türk Dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi Konferansı'na büyük ilgi
YEREL HABERLER Türk Dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi Konferansı'na büyük ...
Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya:”Eğitim ve seminerlerle üyelerimizi daha faydalı hale getireceğiz”
YEREL HABERLER Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya:”Eğitim ve ...
Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Müsabakalar Kayseri'de Start Aldı
YEREL HABERLER Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Müsabakalar ...
Masa Tenisi Öğretmenler Kupası'nda sonuçlar belli oldu
YEREL HABERLER Masa Tenisi Öğretmenler Kupası'nda sonuçlar belli ...
Meysu Outlet AVM takımdan isimlerinin kaldırılması için yasal süreç başlattı
YEREL HABERLER Meysu Outlet AVM takımdan isimlerinin kaldırılması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X