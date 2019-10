Prof. Dr. Hüseyin Per: “Cumhuriyete ne pahasına olursa olsun sahip çıkmalıyız”

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramını heyecanla, gururla, onurla kutladıklarını söyledi.

Başkan Hüseyin Per açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük hediyesi olan Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamanın coşkusu içerisindeyiz. Bağımsızlığımızın ve vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi olan Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak Türk Milletinin en önemli görevlerindendir. Barış Pınarı Harekatı ile birlikte bir çok alanda iç ve dış güçlere karşı mücadele eden devletimizin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Cumhuriyetimize sahip çıkma kararlılığımızı ortaya koyarken, mazlum milletlerinde acılarının bitmesi, kan ve gözyaşlarının dinmesi en büyük dileğimizdir. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü, milletle el ele, gönül gönüle savunmak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. Cumhuriyetimizin ilanın 96. yıl dönümü vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.”

