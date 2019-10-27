Başkan Palancıoğlu, mimar ve mühendislerle buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Kayseri Şube Başkanı Fatih Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek grup üyelerine projelerini anlattı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bugün bir arada olmak ve sizlerle fikir alışverişinde bulunmak oldukça önemli. Ben de bir harita mühendisi olarak bu grubun içinde olmaktan gurur duyuyorum. Kayseri’de mimar ve mühendisler olarak elimizden geldiğince güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Mimar ve mühendislerin ülkemizde daha nitelikli işler yapması için MMG’ye önemli görev düşüyor. MMG’nin biraz daha ön planda olup etik ve ahlaki değerler ve teknik birçok çalışmalarda öncülük edeceğini düşünüyorum. Bizim belediye olarak aile, gençlik ve eğitim üzerine etkinliklerimiz olacak. Sizlerin de bizlerden talepleri olursa, bizde elimizden geldiğince destek olmaya hazırız. Rabbim birlikte şehrimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.” dedi.

MMG grubu ile hayata geçireceği projelerinden bahseden Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Melikgazi’mizde hayata geçireceğimiz ilgili birçok projemiz var. En önemlisi Melikgazi’mize Teknoloji Lisesi kuruyoruz. Burada nitelikli özellikle sanayiye iş gücünü sağlayacak ve üniversiteye donanımlı olarak gidecek bir nesil yetiştireceğiz. İleri teknoloji çok iyi bilen öğrencilerimiz buradan mezun olacak. Belki de MMG ile ortak çalışacağımız bir projemiz var. Bu da teknoloji atölyelerimiz. İlkokul birinci sınıftan itibaren atölye faaliyetlerimiz oldu. Bir diğer projemiz de Havacılık Lisesi. Uçuş sayısı her geçen gün artıyor. Uçak, havacılık ve yer hizmetleri için personele ihtiyacımız var. Bunun için Havacılık Lisesinde uçak ve havacılık alanında donanımlı gençlerimiz yetişecek.”

KAYSERİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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