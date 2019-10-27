Kentsel Dönüşüm'de yapıl ihalesi 31 Ekim'de gerçekleştirilecek

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmaların yapılan plan çerçevesinde sürdüğünü söyledi. Özdoğan, 31 Ekim’de yapılacak ihale ile 80 dairelik yeni bloğun yapımına başlayacaklarını ifade etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gürbüz ile birlikte Kentsel Dönüşüm alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaları tüm hızıyla devam ettirdiklerini söyleyen Özdoğan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

“Kentsel Dönüşüm alanında 200 dairemizin yer aldığı alanda 2 bin 500 metrekarelik büyük bir park çalışmasının altyapı işlerini tamamlamış durumdayız. İnşallah bu alanda spor aletlerimiz, iki oyun grubumuz, kamelyalarımız, yeşil alanımız olmak üzere bu parkı vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Kentsel dönüşüm alanında 31 Ekim’de inşallah 90’lık 80 adet dairemizin ihalesini gerçekleştireceğiz. Buradan yaptığımız çalışmaları halkımıza sunmaktan mutluluk duyuyor, biz çalışacağız Hacılar kazanacak diyoruz. Yapılan işlerde arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Devam eden işlerde kazasız belasız bitirmelerini temenni ediyorum ve biten işlerimizde inşallah halkımızın güle güle kullanmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

KAYSERİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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