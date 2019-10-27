Kayseri 1.Amatör Küme U19 Ligi Kayseri Demirspor-OSB Atletikspor:0-4

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi 2.hafta karşılaşmasında Kayseri OSB Atletikspor, Kayseri Demirspor'u 40 mağlup etti.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Yusuf Uğurlu xxx, Abdulkadir Keğin xxx, Muhammed Emin Çolak xxx
Kayseri OSB Atletikspor U19: Adem Özdemir xxx, Muzaffer Sekmen xxx, Emre Karakaya xxx, Adem Aksoy xxx, Emre Şimşek xxx, Muhammed Yasin Bilir xxx, (Dk.62 Tunahan Eroğlu xx), Turhan Samet Bozkurt *** Mustafa Gökay Kılıçkaya *** Abdullah Mortaş xxx, (Dk.70 Yiğit Başaran Hava xx), Çağrı Doğan xxx, Emirhan Kersanlı xxx (Dk.42 Çağlar Aras xx)
Kayseri Demirspor U19: Yüksel Karslıoğlu x, Alican Koçer x, Murat Çakmak x, Raşit Arslan x, Emircan Koçer x, Adem Ulu x, (Dk.46 Behçet Ekinci x), Mehmet Koçak x, Anıl Taş x, Furkan Erdoğan x, (Dk.60 F.Gökhan x), F.Taha Kınacı x, Serkan Erdoğan x
Goller: Dk.15 Emirhan Kersanlı, Dk.30 Emre Karakaya, Dk.50 Abdullah Mortaş, Dk.75 Çağrı Doğan (Kayseri OSB Atletikspor U19)
KAYSERİ
27 Ekim 2019 Pazar
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