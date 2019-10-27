Kayseri Süper Amatör Küme 6.Hafta Kayseri Şekerspor-Kayseri Sağlıkspor:0-4

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 6.haftasında Kayseri Şekerspor ile Kayseri Sağlıkspor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşma Sağlıkspor rakibi Kayseri Şekerspor'u 40 mağlup etti.
STAT: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Cemal Emre Gömeç *** Turan Çelik *** Mehmet Koç ***
SAHA KOMİSERİ: İlyas Öksüz
Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman x, Sefa Şahin x, Furkan Ulutaş x, Yaşar Çam x, Mehmet Doğru x, Ahmet Can Topaloğlu x, (Dk.75 Mikail Özer x), Hasan Emre Göltaş x, Mesut Can Türkaslan x, (Dk.50 Mustafa Temmuz Ertaş x), Ziyahan Elbaşı x, (Dk.78 Tunahan Harmancı x), Batuhan Kaya x, Barış Mert Düğenci x
Kayseri Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu xxx, Adem Demircioğlu xxx, Abdullah Büyükelbaşı xxx, Mustafa Yerli xxx, İzzet Karagül xxx, Eray Akyol xxx, (Dk.80 Fatih Çanakcıo xx),Seyfettin Yesugey xxx, Batuhan Şimşek xxx, (Dk.85 Mücahit Mehmet Karer x), Erkan Polat xxx, (Dk.90 Hasan Ünal x), Mevlüt Metin xxx, Ömer Gün xxx
Goller: Dk.13 Erkan Polat, Dk.45+1 Mevlüt Metin, Dk.82 Fatih Çanakcıo, Dk.90+1 Adem Demircioğlu (Kayseri Sağlıkspor)
Kırmızı Kart: Dk.75 Mehmet Doğru (Kayseri
Şekerspor)
KAYSERİ
27 Ekim 2019 Pazar
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